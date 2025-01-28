Seçimde dengeleri değiştirecek tek isim… Ünlü yazar bilgiyi en yakınlarından aldı

CHP’de adaylık tartışmaları sürerken, Nefes yazarı Aytunç Erkin, Mansur Yavaş cephesinden yapılan bir değerlendirmeyi köşe yazısında paylaştı. Yazıda, CHP’nin DEM kartını AKP’ye kaptırdığı vakit, Cumhur İttifakı’ndan milliyetçi seçmeni kendisine çekebilecek ve dengeyi değiştirebilecek tek isim Mansur Yavaş, olduğu belirtildi.

Jet hızıyla açılan soruşturmaların ardından CHP’de cumhurbaşkanı adayı belirleme tartışmaları gündeme gelmeye devam ediyor. CHP’de ağırlık olarak İmamoğlu’nun isminin öne çıkması ise Mansur Yavaş, cephesindeki değerlendirmesi ne olacağı ise merak ediliyordu.

"DENGEYİ DEĞİŞTİREBİLECEK TEK İSİM MANSUR YAVAŞ"

Nefes yazarı Aytunç Erkin, Mansur Yavaş cephesinden yapılan bir değerlendirmeyi köşe yazısında aktardı. Erkin, ‘Mansur Yavaş cephesinden yapılan bir değerlendirmeyi de eklemekte fayda var’ diyerek: “CHP, DEM kartını AKP’ye kaptırırsa… Cumhur İttifakı’ndan milliyetçi seçmeni kendisine çekebilecek ve dengeyi değiştirebilecek tek isim Mansur Yavaş. Ama bu DEM Parti’nin AKP’yle hareket etmesine bağlı. O zaman da CHP’nin Yavaş’tan başka şansı kalmayabilir” denildiğini aktardı.

ANKETTE HALK 'MANSUR YAVAŞ' DİYOR

Yavaş’a yakınlığıyla bilinen AREA Araştırma’nın son yaptığı anketini de paylaşan Erkin, şu bilgileri verdi.

Ankete göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin adayı olması durumunda Mansur Yavaş’a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 51.6, oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 38.6’dır. Oy verme konusunda kararsız kalanların oranı ise yüzde 9.8. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olması durumunda Mansur Yavaş’a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 43.9, oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 46.4. Oy verme konusunda kararsız kalanların oranı ise 9.7. “CHP’nin adayı - bağımsız aday” sorularına göre aradaki fark yüzde 8.

ADAY ÇOK ÖNEMLİ

Anketteki kritik soruya da dikkat çeken Erkin, “Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde, muhalefetin ortak aday üzerinde anlaşamaması durumunda aşağıdaki isimler aday olursa tercihiniz ne olur?” Yanıtlara göre; Tayyip Erdoğan yüzde 30.6, bağımsız aday Mansur Yavaş yüzde 28, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu 27.9. Yani CHP’nin adayıyken aldığı oy yüzde 51.6 oy alan Yavaş, üçlü bir seçimde ve bağımsız aday olursa yüzde 23 daha az oy alıyor (yüzde 28). Buradan da ortaya çıkan tablo: CHP’nin adayı olmak önemli!" dedi.

YAVAŞ: HEP BEN BİRİNCİ ÇIKIYORUM

Mansur Yavaş’ın 9 Kasım 2024’te yaptığı açıklamanın arkasında durduğu da belirtiliyor. Yavaş, “Son 50 ankete baktığınız zaman hemen hemen hepsinde hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamalarında hep ben birinci çıkıyorum” demişti.