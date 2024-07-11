Seçimde verilen doğal gazın ithal edildiği ortaya çıktı. Karadeniz gazı denilmişti. 232 milyar TL ödenmiş

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrası AKP'nin seçim vaadi olarak bir yıl bedava kullandırılan ‘yerli ve milli’ doğalgazın BOTAŞ tarafından yurt dışından ithal edildiği belirtildi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, AKP milletvekillerinin TBMM’ye getirdiği torba yasa teklifinin ‘etki analizi’ raporunda yer alan bilgilere göre, BOTAŞ’ın ithal ettiği doğalgazın, ‘yerli ve milli’ denilerek seçim vaadi olarak kullandırılması sonucu 232.6 milyar liralık zarar oluştu.

Oluşan zararın ise ‘görev zararı’ adı altında Hazine’ye, yani halka fatura edildiği ortaya çıktı.

Hazine zararı karşılayabilmek için hem bütçe kaynaklarını kullanacak hem de devasa borçlanmalar yaparak yüklü faiz ödemek zorunda kalacak.

Etki analizi raporunda, Türkiye’nin enerjide net ithalatçı olduğu, fiyatı dışarıda belirlenen doğal gaz fiyatlarının aşırı yükselmesinin BOTAŞ’ın mali yapısını zorladığı, sonuçta ithal edilen doğal gazın KDV’sinin ödenemediği ve toplam borcun 181.3 milyar liraya ulaştığı ifade edildi.

Buna karşılık ‘yerli ve milli’ denilerek bir yıl boyunca bedava dağıtılan doğal gaz nedeniyle BOTAŞ’ın Hazine’den 232.6 milyar TL tutarında alacağı oluştuğu belirtildi.

Yasa teklifiyle, BOTAŞ’ın borcuna karşılık, seçim nedeniyle bedava dağıtılan doğal gaz kullanımından kaynaklanan Hazine borcunun mahsuplaştırılacağı kaydedildi.

YERLİ VE MİLLİ DENİLEN İTHAL GAZIN VATANDAŞA MALİYETİ 232.6 MİLYAR

İktidar 2023 seçimleri öncesinde, geçmiş seçim dönemlerinde olduğu gibi yine doğal gaz müjdesi verdi.

Rekor düzeyde bulunduğu iddia edilen yerli ve milli doğalgazın halka bir yıl boyunca bedava dağıtılacağı iktidar tarafından açıklanıp iki ayrı Cumhurbaşkanlığı kararı çıkarıldı.

İlk kararla 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında kullanılan doğal gaz ‘bedava’ yapıldı.

İkinci kararla da 24 Nisan 2023’ten 1 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki yaklaş 1 yıl boyunca kullanılan 25 Sm3’e kadar doğal gaz ücretsiz yapıldı.

Bu iki kararın toplam faturasının 35.6 milyarlık geçmişten gelen maliyetle birlikte toplamda 232.6 milyar lira olduğu resmen ilan edildi.