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Seçimden önce 8 milyar dolarlık sosyal yardım dağıtan, 400 bin kişiye tapu veren Brezilya Başkanı Bolsonaro seçimi kaybetti

Brezilya'daki seçim öncesinde sosyal yardım ve yakıt sübvansiyonlarına büyük miktarda para harcayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, umduğunu bulamayarak seçimi kaybetti.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 11:35
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Seçimden önce 400 bin kişiye tapu veren, 8 milyar dolarlık sosyal yardım dağıtan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro seçimi kaybetti

Seçimden önce 8 milyar dolarlık sosyal yardım dağıtan, 400 bin kişiye tapu veren Brezilya Başkanı Bolsonaro seçimi kaybetti
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Vaatleri, söylemleri, politikalarıyla Brezilya'da tartışmaların odağında yer alan Bolsonaro, başlangıçta koronavirüs pandemisinin etkisini hafifletmek için oluşturulan geçici bir politikayı genişleterek muhtaç ailelere ayda yaklaşık 113 dolarlık nakit desteği sağladı.

Seçimi kaybeden Devlet Başkanı'nın resmi politika planına göre, seçimi kaybettiği rakibi Lula'nın ilk döneminde başlatılan benzer girişimin yerini alan programın sürdürülmesi, Bolsonaro taraftarları tarafından "yoksulluğu azaltmak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunmak" olarak sunuldu.


Canlı yayınlarda adayların kozlarını paylaştığı Brezilya'da, Bolsonaro ile Lula, sık sık karşı karşıya geldi.

İŞ DÜNYASINA SELAM YOLLAMASI YETMEDİ
Seçim öncesinde Bolsonaro, sosyal yardım ve yakıt sübvansiyonlarına büyük miktarda para harcadı. Ayrıca vergileri azaltma ve teknolojiye yatırım yaparak istihdam yaratma sözü verdi. Bolsonaro, ilk seçim yarışında kendisine hayati destek sağlayan iş dünyası liderlerine bir selam daha göndererek, serbest piyasa yaklaşımını sürdüreceğini ve kamu borcunu kontrol altında tutacağını söyledi.


Bolsonaro oy kullanmaya Brezilya yazan tişörtle gitti.

SEÇİLMEK İÇİN RENDA BRASIL PROJESİNİ DEVREYE SOKTU
Yeniden seçilme yolundaki popülaritesini artırmak için yeni bir dizi sosyal yardım önlemi alan Bolsonaro, bu anlamda, Renda Brasil adlı hükümetin son halkla ilişkiler projesini devreye sokmuştu. Ekonomi Bakanlığı, bir başka sosyal yardım programı Bolsa Familia'dan yararlanan halihazırda 14 milyon düşük gelirli Brezilyalıya ek olarak 10 milyon kişiyi daha kapsamasını hedeflemişti.

Özellikle ülkenin yoksul kesimlerinden destek alan Bolsonaro, seçimden önce 8 milyar dolarlık sosyal yardım dağıttığı ve 400 bin kişiye tapu verdiği tahmin ediliyor.



YİNE DE YETMEDİ
Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu yüzde 50,83 oy alan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kazandı.

Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) yayınladığı yüzde 98,9'u açılan sandık sonuçlarına göre Lula yüzde 50,83, rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 49,17 oranında oy aldı.

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Alper
31.10.2022 12:36
Ne ahlaksız, rüşvetçi herifmis,sanki cebinden dağıtmış gibi havalara girmiş? Ama akıllı toplummus,gereken dersi almış.  
 
M. T
31.10.2022 12:34
Bizimkiler de tapu dağıtıyor, yardımlar arttı. Sonuç kötü desenize. O evleri yıkarlar artık.  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
31.10.2022 12:25
Umut var ..ve ASENA Geliyor  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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