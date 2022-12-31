MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, bakın kimi bekliyor. Cumhur İttifakı'ndaki hesap çarşıya uymadı

Seçim anketleri siyasetin nabzını tutarken, MetroPOLL araştırma, yaptığı yeni ankette katılımcılara "Altı Masa'nın öncelikle ele alması gereken konu hangisidir?" diye bir soru yöneltti. Katılımcıların yüzde 45,6'sı ise "Cumhurbaşkanı adayını belirleyip seçime hazırlanmak" cevabını verdi.

MetroPOLL araştırma, 13-18 Aralık'ta 2 bin 77 kişiyle bir anket gerçekleştirdi. Anket şirketi, katılımcılara, "Altı Masa'nın öncelikle ele alması gereken konu hangisidir?" diye sordu.

Ankete katılan yüzde 45,6 "Cumhurbaşkanı adayını belirleyip seçime hazırlanmak" yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 36,4'ü, "Seçim sonrası hükümet hazırlıkları yapmak" dedi.

Katılımcıların yüzde 18'i ise "Fikrim yok" yanıtını verdi.

İYİ Partililerin yüzde 54,2'si de, "Cumhurbaşkanı adayını belirleyip seçime hazırlanmak" dedi.

CHP'lilerin yüzde 48,5'i, "Cumhurbaşkanı adayını belirleyip seçime hazırlanmak" yanıtını verdi.

Ankete katılan AK Partililer yüzde 44,3'ü "Cumhurbaşkanı adayını belirleyip seçime hazırlanmak" dedi.

HDP'lilerin yüzde 45,2'si "Cumhurbaşkanı adayını belirleyip seçime hazırlanmak" yanıtını verdi.

MHP'lilerin yüzde 50,5'i de, "Cumhurbaşkanı adayını belirleyip seçime hazırlanmak" yanıtını verdi.

İşte MetroPoll'ün Altılı Masa anketi sonuçları: