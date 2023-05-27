Seçime bir gün kala bu broşürler ortaya çıktı. Apartmanların girişlerine ve arabaların camlarına bırakıldı

Editör: Barış Atakan

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak. Seçimde ilk turda en yüksek oy alan iki aday Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan yarışacak.

Seçime sayılı saatler kala sokakta dağıtılan bazı broşürler dikkat çekti. Apartmanlara dağıtılan ve arabaların üstüne konan broşürlerde Erdoğan ve Bahçeli’nin bazı eski sözleri yer aldı.

Broşürlerden birinde Erdoğan’ın 2013 yılındaki “Biz milliyetçiliği ayaklar altına almış bir iktidarız" sözü yer aldı.

Bir başka broşürde ise Bahçeli’nin 2013 yılında Erdoğan ile ilgili söylediği “Erdoğan ya Kandil beslemesidir ya da Türk düşmanıdır” sözü görüldü.

Öte yandan broşürlerden birinde ise Prag Büyükelçisi ve eski Bakan Egemen Bağış’ın “Her Cuma bir ayet sallıyorum” sözü bulunuyor.