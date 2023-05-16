Seçime dair dikkat çeken gelişme. İkinci tura kadar 18 yaşına gireceklerin sayısı belli oldu

Yoğun katılımın olduğu 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yayımlanan verilerde yurt içi katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışı katılımın ise 52,69 oranında olduğu rapor edildi. Seçimin ikinci tura kalması sonrası ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Seçime dair dikkat çeken gelişme. İkinci tura kadar 18 yaşına gireceklerin sayısı belli oldu

14 Mayıs seçimlerinde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı. Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

İKİNCİ TURDA 50 BİN SEÇMEN OY KULLANACAK

TRT Haber'de yer verilen habere göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor. Seçmenler nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesi ve e-devlet üzerinden görebilecek.

Cumhurbaşkanı adayları yeni genç seçmen kitlesini kazanmak için çalışmalarını yoğunlaştıracak.

28 Mayıs tarihine kadar olan süreçte gençlere yönelik etkinliklere daha da ağırlık verilecek.

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İkinci turun oy pusulası belli oldu
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