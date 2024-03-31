Seçime ilginç kostümlerle gidip oy kullandılar

Düzce’nin Beyciler Mahalllesi’nde milli muay thai sporcusu Muhammet Bişgin, kendi hazırladığı astronot kıyafetiyle oyunu attı.
65 yaşındaki Bülent Akay, Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 1198 numaralı sandıkta oyunu attı. Sahnede giydiği ‘Hacivat’ kostümüyle okula gelen Akay, vatandaşların ilgisiyle karşılandı.
Kral kıyafeti giyip taç takması nedeniyle şehirde “Adana Kralı” olarak tanınan 69 yaşındaki Hüseyin Şen, Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi’ndeki Bilge Kağan Ortaokulu’nda oyunu attı.
Antalya’da taksicilik yapan Rasim Işık, Muuratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi’nde oy kullanmaya omzunda papağanı “Paşa” ile geldi.
Afganistan’ın Pamir Yaylası’ndan 1982 yılında Van’ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi’ne göçen Kırgızlar, seçim bölgesine atlarıyla geldi ve yöresel kostümleriyle oy kullandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde binicilik antrenörlüğü yapan Faruk Ceren, atına binerek oy kullanmaya gitti. Vatandaşların ilgiyle izlediği olayda renkli görüntüler ortaya çıktı.