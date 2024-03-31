Seçime ilginç kostümlerle gidip oy kullandılar

Bu seçimde de ilginç kıyafetler seçerek seçime giden vatandaşlar oldu. Kimisi astronot gibi giyinirken kimisi Hacivat kostümüyle geldi. Kimisi ise at üstünde geldi.

1 /9 Düzce’nin Beyciler Mahalllesi’nde milli muay thai sporcusu Muhammet Bişgin, kendi hazırladığı astronot kıyafetiyle oyunu attı. 2 /9 65 yaşındaki Bülent Akay, Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 1198 numaralı sandıkta oyunu attı. Sahnede giydiği ‘Hacivat’ kostümüyle okula gelen Akay, vatandaşların ilgisiyle karşılandı. 3 /9 Kral kıyafeti giyip taç takması nedeniyle şehirde “Adana Kralı” olarak tanınan 69 yaşındaki Hüseyin Şen, Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi’ndeki Bilge Kağan Ortaokulu’nda oyunu attı. 4 /9 Antalya’da taksicilik yapan Rasim Işık, Muuratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi’nde oy kullanmaya omzunda papağanı “Paşa” ile geldi. 5 /9 6 /9 7 /9 Afganistan’ın Pamir Yaylası’ndan 1982 yılında Van’ın Erciş ilçesinin Ulupamir Mahallesi’ne göçen Kırgızlar, seçim bölgesine atlarıyla geldi ve yöresel kostümleriyle oy kullandı. 8 /9 İzmir'in Bornova ilçesinde binicilik antrenörlüğü yapan Faruk Ceren, atına binerek oy kullanmaya gitti. Vatandaşların ilgiyle izlediği olayda renkli görüntüler ortaya çıktı. 9 /9