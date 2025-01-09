Seçime katılabilecek 38 siyasi parti açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Seçime katılabilecek 38 siyasi parti açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu, kanunda öngörülen koşulları taşıyan ve seçime girme yeterliliği taşıyan 38 partiyi Resmi Gazete'de yayımlanan kararla açıkladı.

YSK seçime katılabilecek partileri açıkladı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre "1/7/2024 tarihi itibarıyla 2820 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinde öngörülen koşulları sağlayan ve seçimlere girme yeterliliğini taşıyan" siyasi partiler şöyle:

1. Adalet Birlik Partisi,

2. Adalet Partisi,

3. Adalet ve Kalkınma Partisi,

4. Anadolu Birliği Partisi,

5. Anavatan Partisi,

6. Bağımsız Türkiye Partisi,

7. Büyük Birlik Partisi,

8. Cumhuriyet Halk Partisi,

9. Demokrasi ve Atılım Partisi,

10. Demokratik Sol Parti,

11. Demokrat Parti,

12. Doğru Yol Partisi,

13. Emek Partisi,

14. Gelecek Partisi,

15. Genç Parti,

16. Güç Birliği Partisi,

17. Hak ve Özgürlükler Partisi,

18. Halkın Kurtuluş Partisi,

19. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi,

20. Hür Dava Partisi,

21. İYİ Parti

22. Memleket Partisi,

23. Millet Partisi,

24. Milliyetçi Hareket Partisi,

25. Milli Yol Partisi

26. Ocak Partisi,

27. Saadet Partisi,

28. Sol Parti,

29. Teknoloji Kalkınma Partisi,

30. Türkiye İşçi Partisi,

31. Türkiye İttifakı Partisi,

32. Türkiye Komünist Hareketi,

33. Türkiye Komünist Partisi,

34. Vatan Partisi,

35. Yeniden Refah Partisi,

36. Yenilik Partisi,

37. Yeni Türkiye Partisi,

38. Zafer Partisi

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