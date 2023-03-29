Seçimi kaybedeceğini gören Saray hangi hamleyi yapacak? Mehmet Tezkan’dan flaş iddia

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, seçimlere az bir süre kalan iktidar kanadınca atılan adımları değerlendirdi.



Psikolojik üstünlüğün tamamen muhalefette olduğunu, iktidarda ise dağınıklık yaşandığını dile getiren Tezkan, "Bu haldeki hükümetin seçim kazanması beklenir mi? Bu haldeki hükümetin seçim kazanması mucize olmaz mı? Seçmen faturayı hükümete kesmez mi? Keser" ifadesini kullandı.



Tezkan'ın "Erdoğan 301’in peşinde!" başlıklı bugünkü yazısından ilgili kısım şöyle:



4+1 koalisyonun (AKP/MHP/BBP/Y. Refah+ Hüda Par) asbabı mucibesi bu. Psikolojik üstünlük tamamen muhalefette. İktidar darmadağınık. Ekonomik kriz bellerini bükmüştü.



Hayat pahalılığıyla başa çıkamamaları moralleri bozmuştu. AKP’li milletvekilleri çarşı pazara çıkamaz hale getirmişti.



Deprem son darbeyi vurdu. Kurumların tel tel döküldüğü, kurumlar liyakatli kişilerle değil AKP kartvizitiyle doldurulduğu, iş yapamaz durumda olduğu ortaya çıktı. AFAD yetersiz kaldı, aciz kaldı. Kızılay çadır satmakla meşgul oldu. Asker devreye sokulmadı…



"ÖLÜMÜ BEKLEYENLERE SELALARINI DİNLETMEK AKP'YE NASİP OLDU"

Enkaz altında kalanlar 48 saat kaderine terk edildi. İnsanlar enkaz altında donarak öldü.



İnsanlar kurtarılmayı beklerken Diyanet camilerden sela okuttu. Binlerce insan kendileri için okunan selayı dinledi.



İslam tarihinde eşi benzeri yoktur. Ölümü bekleyenlere selalarını dinletmek AKP’ye nasip oldu.



Bu kadar çaresiz kaldılar. İktidar o kadar dağıldı ki. Hatay’daki temel atma töreninde olanları gördünüz. Hastane temeli diye toprağın üzerine demir ağ sermişler yalandan üzerine beton döktüler. Erdoğan’da kürsüden deniz kumu değil diye anons yaparak övündü. Töreni TV’den izleyenler gerçekten temel atılıyor sandı.



Rezalet ortaya çıkınca temeli kaçırdılar, sembolikti dediler. Aslında sembolik hale gelen tüm organlarıyla iktidardı! Bu haldeki hükümetin seçim kazanması beklenir mi? Bu haldeki hükümetin seçim kazanması mucize olmaz mı? Seçmen faturayı hükümete kesmez mi? Keser… Hem de ne keser.



ERDOĞAN'IN HAMLESİ

Seçmene hesap verme vakti geldi.



Kendi kurduğu tek adam rejimi ilk kez tartıya çıkacak.



Erdoğan çok tecrübeli siyasetçi. Faturanın ağır olacağını görüyor bu sebeple tutunacak dal arıyor.



Amacı Cumhur İttifakı’nın Meclis’e 301 milletvekili sokmasını sağlamak. Yani Meclis çoğunluğunu alarak yeni tek kişilik hükümeti (mecburen) çalışamaz, iş yapamaz hale getirip, bir yıl iki yıl içinde seçimi zorlamak.



301 bulamazsa bile en azından Cumhur İttifakı olarak 280 dolayında vekil çıkarmak, Meclis içi ittifaklarla çoğunluğu ele geçirmenin yollarını aramak. İki yıl içinde seçimi zorlamak.

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