Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü

Dediklerinin hepsi gerçekleşen ünlülerin astroloğu Kassandra, 4 gün sonra yapılacak seçimlerde hangi adayın ipi göğüsleyeceğini açıkladı.
Türkiye 4 gün sonra yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.
Seçimlere kısa zaman kala anket şirketleri de tüm tahminlerini kamuoyu ile paylaştı. Hangi şirketin doğru ya da en yakın tahmini yaptığı şimdiden merak konusu oldu.
Ünlülerin astroloğu Kassanda, seçimden zaferle ayrılacak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını görmek için istihareye yattı.
Dün gece dualarını okuduktan sonra uykuya dalan Kassandra "Kendimi yemyeşil bir arazinin içinde buldum.
Yeşil tonunu anlatmak için kelimeler yetirsiz kalır. Yaşamım boyunca böyle güzel renk görmedim. Doğayı seyrederken bir grup insanın bana doğru geldiğini gördüm.
Ellerinde Türk Bayrakları vardı. Verdikleri selamı aldıktan sonra nereden geldiklerini ve nereye gittiklerini sordum.
İçlerinden yaşlı ve beyaz sakallı biri söze başlayarak 'Köy meydanına okula gidiyoruz. Okumak için değil' evladım diyerek espriyi patlatıp beraberindeki kişilerle gülmeye başladı.
Ardından da oy kullanacağız oy. Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekillerimizi seçmek için' dedi.
Saatine bakan aynı kişi 'Yola devam etmeliyiz. Rahat yetişiriz ama tedbirli olmalıyız" deyince ben de onlara katılarak sohbet ede ede birlikte köy meydanına kadar gittik.
Okulun içine ben de girdim. Oylarını kullananları sınıfın kapısından heyecan içinde izledim.
Örtüyle çevrili alandan çıkanların vatandaşlık görevini yapmanın mutluluğunu hissettim.
Yaşlı bir teyze "Kızım sen de kullansana oyunu" deyince "Ben burada oturmuyorum. Ben oyumu sınır kapısında kullandım" yanıtını verdim.
2 kişinin ağız munakaşasına da tanıklık ettim. Birbirlerine bağrıyorlardı. Oy verdikleri liderin iyi ve olumsuz yönlerini açıklıyorlardı. Okulda görevli polislerin araya girmesiyle tartışan kişiler uzaklaştırıldılar.
Bu arada uykudan uyandım. Evin içinde kısa bir tur atıp tekrar yatağıma yattım. Bu kez kendimi Anıtkabir'in önünde buldum.
Bir taksiye binerek cumhurbaşkanları adaylarının seçim merkezlerinin önünden geçtim. CHP ve AKP'nin önü çok kalabalıktı.
Diğer 2 adayın parti merkezleri diğer 2 partiye göre yoğun değildi. Turu tamamladıktan sonra CHP'nin merkezine gittim.
İçeriye bir tanıdığımı arayarak girdim. Oy oranları ekrana yansıtılmıştı. Herkes "İnşallah böyle biter. Hayırlı olsun ülkemize" diyerek birbirlerini tebrik ediyorlardı.
Yine bir taksi çevirerek bu kez AKP merkezine gittim. Aynı şekilde oraya da girdim. Ordaki durum da CHP'den farksız değildi. Onlar da hayırlı olsun diyerek birbirlerini tebrik ediyorlardı.
Her 2 partinin tek ortak özelliği telefonla kiminle konuşuyorlarsa "Oylara sahip çıkın. Teslim edilene kadır kesinlikle ayrılmayın" uyarısında bulunuyorlardı.
Oy sayımı ise tüm hızıyla sürüyordu. Açılan sandık sayısı ise yüzde olarak veriliyor ve yükseliyordu.
Her 2 partinin bina önündeki kalabalık cumhurbaşkanı adaylarının müziği eşliğinde bayraklarını coşkuyla sallıyordu.
Seçim büyük farkla sonuçlanmayacak. Oranlar arasında uçurum da olmayacak. Ama insanların yüzündeki mutluluğa tanık oldum.
Bildiğiniz gibi Hibrit Güneş tutulmasının etkisi altındayız. Bu tutulma insarı barut fıçısına döndürüyor. Siz siz olun hangi aday seçimi kazanırsa kazansın sakinliğinizi koruyun.
İstenmeyen olaylara karışabilirsiniz. Bu uyarımı sakın kulak ardı etmeyin. Seçim öncesi ve sonrası olarak değerlendirin. Büyük pişmanlık yaşamayın.