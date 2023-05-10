Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü

Dediklerinin hepsi gerçekleşen ünlülerin astroloğu Kassandra, 4 gün sonra yapılacak seçimlerde hangi adayın ipi göğüsleyeceğini açıkladı.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 1

Türkiye 4 gün sonra yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 2

Seçimlere kısa zaman kala anket şirketleri de tüm tahminlerini kamuoyu ile paylaştı. Hangi şirketin doğru ya da en yakın tahmini yaptığı şimdiden merak konusu oldu.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 3

Ünlülerin astroloğu Kassanda, seçimden zaferle ayrılacak Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını görmek için istihareye yattı.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 4

Dün gece dualarını okuduktan sonra uykuya dalan Kassandra "Kendimi yemyeşil bir arazinin içinde buldum.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 5

Yeşil tonunu anlatmak için kelimeler yetirsiz kalır. Yaşamım boyunca böyle güzel renk görmedim. Doğayı seyrederken bir grup insanın bana doğru geldiğini gördüm.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 6

Ellerinde Türk Bayrakları vardı. Verdikleri selamı aldıktan sonra nereden geldiklerini ve nereye gittiklerini sordum.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 7

İçlerinden yaşlı ve beyaz sakallı biri söze başlayarak 'Köy meydanına okula gidiyoruz. Okumak için değil' evladım diyerek espriyi patlatıp beraberindeki kişilerle gülmeye başladı.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 8

Ardından da oy kullanacağız oy. Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekillerimizi seçmek için' dedi.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 9

Saatine bakan aynı kişi 'Yola devam etmeliyiz. Rahat yetişiriz ama tedbirli olmalıyız" deyince ben de onlara katılarak sohbet ede ede birlikte köy meydanına kadar gittik.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 10

Okulun içine ben de girdim. Oylarını kullananları sınıfın kapısından heyecan içinde izledim.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 11

Örtüyle çevrili alandan çıkanların vatandaşlık görevini yapmanın mutluluğunu hissettim.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 12

Yaşlı bir teyze "Kızım sen de kullansana oyunu" deyince "Ben burada oturmuyorum. Ben oyumu sınır kapısında kullandım" yanıtını verdim.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 13

2 kişinin ağız munakaşasına da tanıklık ettim. Birbirlerine bağrıyorlardı. Oy verdikleri liderin iyi ve olumsuz yönlerini açıklıyorlardı. Okulda görevli polislerin araya girmesiyle tartışan kişiler uzaklaştırıldılar.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 14

Bu arada uykudan uyandım. Evin içinde kısa bir tur atıp tekrar yatağıma yattım. Bu kez kendimi Anıtkabir'in önünde buldum.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 15

Bir taksiye binerek cumhurbaşkanları adaylarının seçim merkezlerinin önünden geçtim. CHP ve AKP'nin önü çok kalabalıktı.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 16

Diğer 2 adayın parti merkezleri diğer 2 partiye göre yoğun değildi. Turu tamamladıktan sonra CHP'nin merkezine gittim.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 17

İçeriye bir tanıdığımı arayarak girdim. Oy oranları ekrana yansıtılmıştı. Herkes "İnşallah böyle biter. Hayırlı olsun ülkemize" diyerek birbirlerini tebrik ediyorlardı.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 18

Yine bir taksi çevirerek bu kez AKP merkezine gittim. Aynı şekilde oraya da girdim. Ordaki durum da CHP'den farksız değildi. Onlar da hayırlı olsun diyerek birbirlerini tebrik ediyorlardı.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 19

Her 2 partinin tek ortak özelliği telefonla kiminle konuşuyorlarsa "Oylara sahip çıkın. Teslim edilene kadır kesinlikle ayrılmayın" uyarısında bulunuyorlardı.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 20

Oy sayımı ise tüm hızıyla sürüyordu. Açılan sandık sayısı ise yüzde olarak veriliyor ve yükseliyordu.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 21

Her 2 partinin bina önündeki kalabalık cumhurbaşkanı adaylarının müziği eşliğinde bayraklarını coşkuyla sallıyordu.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 22

Seçim büyük farkla sonuçlanmayacak. Oranlar arasında uçurum da olmayacak. Ama insanların yüzündeki mutluluğa tanık oldum.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 23

Bildiğiniz gibi Hibrit Güneş tutulmasının etkisi altındayız. Bu tutulma insarı barut fıçısına döndürüyor. Siz siz olun hangi aday seçimi kazanırsa kazansın sakinliğinizi koruyun.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 24

İstenmeyen olaylara karışabilirsiniz. Bu uyarımı sakın kulak ardı etmeyin. Seçim öncesi ve sonrası olarak değerlendirin. Büyük pişmanlık yaşamayın.

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Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü 25
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