Seçimin kaybedeni depremzede olmamalı

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla herkes gözünü deprem bölgesine dikti. Oy oranlarının Erdoğan lehine olması sebebiyle insanlar içindeki öfkeyi depremzedelere yöneltti. Her şeyden önce unutulmaması gereken bir şey var ki: depremzede depremde zarar görmüş kimseye denir, onun politik tercihi depremzede olduğu gerçeğini değiştirmez. İnsanlık tüm siyasi çizgilerin üzerindedir.

Soma’da 301 madencinin hayatını kaybetmesinden sonra, Soma ilçesindeki oy oranları Erdoğan lehineydi. Keza İkizdere’de tüm muhalefet cephesinin oradaki köylülerle birlikte enerji santraline karşı cephe oluşturmasına rağmen yine o bölgedeki seçim sonuçları Erdoğan lehineydi.

Tüm bunların akabinde halka karşı her zaman patronlardan yana konum almış olan Erdoğan iktidarı, yine bu kesimlerde halkın oylarını almış durumda. Burada tüm suçu Erdoğan’a oy verenlere yöneltmek işin en kolayı. Zor olan insanlara yaşamış olduğu haksızların temelinde yatan gerçekleri anlatamamış olmakla yüzleşmek. Zor olan ikinci tura kalan seçimlerin her şeyden önce halkımızın kazanımıyla sonuçlanması için mücadele etmek.