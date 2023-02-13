Seçimler ertelenecek mi? AKP'li Ali İhsan Yavuz tv100'e açıkladı



Binlerce can kaybı ve yaralının olduğu deprem tüm Türkiye'yi yasa boğarak "cumhurbaşkanlığı seçimi ertelenecek mi?" sorusu kamuoyunun gündemine geldi. tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel gündeme gelen sorunun ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ile görüştü.



Gündeme gelen seçim ertelenmesiyle ilgili AKP Yavuz, Gürel'e şunları söyledi:

YAVUZ: NE BİZİM GÜNDEMİMİZDE NE DE CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜNDEMİNDE BÖYLE BİR ŞEY VAR

"AK Parti’nin seçim işleri başkanıyım. Ne bizim gündemimizde ne de cumhurbaşkanımızın gündeminde böyle bir şey var. Hala enkaz altında yardım bekleyenler bizim gündemimiz. Şuanda seçimle ilgili siyasetin fikir yürütmesi abes ve iştigal. Türkiye bir hukuk devleti, hukuk çerçevesinde ne yapılması gerekiyorsa o şekilde seçim olacak. Şuan bir takım stratejiler düşünemeyiz, insanlığımızdan utanırız. OHAL ile ilgili seçim senaryolarının kanunla hukukla alakası yok. Son söz olarak depremin ilk gününden beri sahadayım. AK Parti’nin seçim işlerinden sorumlu başkanı olarak sayın Cumhurbaşkanımız’la bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşmadık. Aramızda bile konuşulacak bir zaman değil."





"MUHALEFET SEÇİMİN ZAMANINDA YAPILMASINI İSTİYOR"

Seçimin ertelenmesiyle ilgili muhalefet kanadından aldığı kulis bilgisini Gürel "CHP, İYİ Parti, HDP seçimin zamanında yapılmasını istiyor." sözleriyle aktardı. Seçim erteleme yetkisi ve olağanüstü hal ile ilgili Gürel "Cumhurbaşkanının seçimi erteleme yetkisi sadece savaş zamanında 1 yıl yetkisi var. OHAL seçime engel değil." dedi.



"14 MAYIS VEYA 18 HAZİRAN ARASINDA SEÇİMİN YAPILMA İHTİMALİ ÇOK KUVVETLİ"

Kulis bilgilerini aktaran Gürel "AK Parti’nin 2 önemli ismi “YSK’yla böyle bir şey denenmesi bana imkansız geliyor” dedi. Bir diğeri ise “Sanmıyorum, böyle bir yola başvurulacağının” dedi. Siyasi kulislerde AK Parti’nin YSK yoluyla seçimi ertelemesi yoluna girilirse bunun ciddi karşılığı olacağı ve negatif etkiye yol açacağı Ankara’da konuşuluyor. Şu anda 14 Mayıs veya 18 Haziran arasında seçimin yapılma ihtimali çok kuvvetli. Seçimin ertelenmesinin tek ihtimali muhalefetin AK Parti ve MHP’ye böyle bir teklifte bulunmasıyla olur." sözlerine yer verdi.