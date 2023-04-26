Seçimlerde 9 farklı boyda oy pusulası olacak

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt içinde 81 ilde 87 seçim çevresinde oy kullanılacak.

Seçimlerde 9 farklı boyda oy pusulası olacak

(AA) Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi yarın başlıyor. Milletvekili seçiminde 24 partinin yer aldığı birleşik oy pusulası kullanılacak.

Uzunluğu 1 metreyi bulan pusula, yurt içinde 11 seçim çevresinde kullanılacak. Diğer yerlerde ise parti sayısına göre 9 farklı boyda pusula olacak.

İstanbul ve Ankara'da 3, İzmir ve Bursa'da 2 seçim çevresinden milletvekili seçilecek. 11 parti tek başına, 13 parti ittifak çatısı altında olmak üzere toplam, 24 parti ve 5 ittifak seçime girecek.

11 seçim çevresinde bütün parti ve ittifakların ismi pusulada görünecek.

EN KISA PUSULA VAN'DA

24 partili oy pusulasının uzunluğu yaklaşık 1 metre olacak. Ancak bu pusula 9 ildeki 11 seçim çevresi ile yurt dışındaki o verme işlemlerinde kullanılacak. Her seçim çevresinde aday gösteren parti sayısına göre 9 farklı boyda pusula olacak.

En kısa oy pusulası Van'da zarflara konulacak. Burada 16 parti kendi adı ve logosuyla yarışacak. Pusulanın uzunluğu 70 santimetre civarına inecek.

Batman'da seçmenlere 17 partinin bulunduğu oy pusulası verilecek. 3 ilde 18, 10 ilde 19, 13 ilde ise 20 parti pusulada yer alacak. 21 partili 18, 22 partili 19, 23 partili 11 seçim çevresi bulunacak.

Ortak liste yapmayan ve her partinin 87 seçim çevresinde liste çıkardığı Cumhur İttifakı bütün pusulalarda bulunacak.

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