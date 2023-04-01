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Seçimlerde adres değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır?

Seçim tarihinin açıklanmasının ardından seçim için adres değişikliği nasıl yapılacağı merak ediliyor. Vatandaşlar e- Devlet üzerinden nasıl adres değişikliği yapacağını araştırıyor. Peki, seçimlerde adres değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır?

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 18:04
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Seçimlerde adres değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır?

Seçimlerde adres değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır?
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Seçim tarihinin kesinleşmesinin ardından vatandaşların gündeminde ikamet işlemleri yer alıyor. Adres değişikliği yapan vatandaşlar e-Devlet üzerinden seçimler için nasıl adres değişikliği yapacağını araştırıyor. Peki, seçimlerde adres değişikliği nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır?

SEÇİMLERDEN KAÇ GÜN ÖNCE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR?

YSK’nin resmi sitesinde de ikametgâh değişikliğinin seçmen listelerinin "askı süresi içinde" yapılabileceği bilgisi yer alıyor. Seçmen listeleri yaklaşık iki hafta (2) kadar askıda kalıyor. https://www.ysk.gov.tr/ adresinden yapılan açıklamada yerleşim yeri değişikliğiyle ilgili bilgiler yer alıyor.

İKAMETGAH ADRESİNİ DEĞİŞTİREN OY KULLANABİLİR Mİ?

Seçmenlerin ikametlerini 3 ay öncesine kadar değiştirmesi şartının, sadece yerel seçimler için geçerli olduğu vurgulandı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olan genel seçimlerde seçim takvimi ve seçmen listeleri için askı sürecinde ikametgâh adresi değiştirilebiliyor.

e-DEVLET ÜZERİNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak e-Devlet'e giriş yapın ve karşınıza gelen sayfadaki “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım.” Ve “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım.” Seçeneklerinden size uygun olanını işaretleyip, taşınma tarihi bölümüne geçin.

Tüm bilgilerin doldurulmasıyla birlikte sonraki sayfada adres bilgileri talep edilecek.

Yerleşim yeri ve/veya diğer adres seçimi için, "Adres Bul" düğmesine tıklayınız. Adres seçim ekranı açılacaktır. Açılan ekrandan bildirimde bulunacağınız adresi seçin.

Bu işlemi de tamamladıktan sonra bildirim yöntemi olarak mobil imza, elektronik imza ve SMS ile doğrulama seçeneklerinden birisini seçiniz. Mobil ve elektronik imza operatörler tarafından sağlandığı için SMS ile doğrulama daha erişilebilir bir yöntem olacaktır.

Sonra da ilerle tuşuna bastıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunu sayfaya girip tescil işlemine geçiş yapabilirsiniz.

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