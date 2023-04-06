﻿Seçimlerde yapay zekâ kullanılıyor mu?

ABD, Çin'in sosyal medya kuruluşu Tik-Tok'u hedef almaya devam ediyor. Dünyada Tik-Tok'u yasaklama kararları da alınıyor. Gerekçe olarak, Tik-Tok'un Çin istihbaratı tarafından yönetildiğini gösteriyorlar.

ABD merkezli, sosyal medya kuruluşlarının CIA ile birlikte çalıştığını, Twitter'ın şimdiki sahibi Elon Musk açıkladı. Rusya Twitter ve Facebook'a erişim yasağı uyguluyor. Bu durumda her ülke kendi sosyal medyasını mı kuracak? O zaman da sosyal medya kuruluşları her ülkede iktidarların borusunu öttürecek...

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Diğer taraftan, ABD'nin Virginia eyaletinde, lise öğrencisi Emily Ocasio, yapay zekâ robotu ChatGPT ile medya kuruluşları üzerinde yaptığı araştırmada siyahi cinayet kurbanlarıyla ilgili haberlerdeki ayrımcılığı ortaya koydu.

New School of Northern Virginia isimli özel okulda öğrenimine devam eden 18 yaşındaki Ocasio, ChatGPT-3 sürümüyle yaptığı arşiv taramasında, siyahi cinayet kurbanları için kullanılan haber dilinin beyazlar için kullanılan dile göre daha az insani olduğunu tespit etti.

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Yapay zekâ robotu ChatGPT'in böyle haberlerle reklamı yapıldı ama aynı ABD'de kar amacı gütmeyen Yapay Zekâ ve Dijital Politika Merkezi, yapay zekâ robotu ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4'ün kullanımının durdurulması talebinde bulundu.

Talepte, GPT-4'ün "aldatıcı, mahremiyet ve kamu güvenliği için riskli" olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, yapay zekânın sebep olabileceği tehlikelere karşı teknoloji şirketlerinin sorumluluk alması gerektiğini ve Kongre'nin de bu kapsamda adım atması gerektiğini söyledi. Biden, yapay zekânın hastalıklar, iklim değişikliği gibi sorunlarla başa çıkmaya yardımcı olabileceğini ancak aynı zamanda ekonomi ve ulusal güvenliğe potansiyel riskler barındırabileceğini kaydetti. Biden, "Sosyal medya bize, güçlü teknolojilerin doğru önlemler alınmadan verebileceği zararı gösterdi." dedi. Yapay zekânın tehlikeli olup olmadığına ilişkin bir soruyu ise Biden, "Zamanla göreceğiz. Olabilir." diye cevaplandırdı.

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Elon Musk, bine yakın iş insanının yapay zekânın durdurulması yönünde başlattığı kampanyayı imza vererek destekledi. Bill Gates ise yapay zekânın durdurulmasının bir çözüm olmadığını söyledi.

Alman hükümetinin Kişisel Verilerin Korumasından ve Bilgi Özgürlüğünden Sorumlu Görevlisi Ulrich Kelber, veri güvenliği endişeleri nedeniyle prensip olarak gerekirse yapay zekâya dayalı sohbet robotu ChatGPT'yi engelleyebileceklerini bildirdi.

İtalya Verileri Koruma Ajansı da 1 Nisan'da, İtalyan kullanıcıların kişisel verilerini yasa dışı şekilde topladığını belirterek, ChatGPT'ye İtalya'nın gizlilik standart ve düzenlemelerindeki gereklilikleri karşılayana dek erişimin geçici olarak engellendiğini bildirmişti.

Bunlar dışarıdaki gelişmeler... Türkiye'de de çok sayıda yapay zekâ şirketi kuruldu. Bunları denetlemek için en az orada çalışanlar kadar bilgi sahibi olmak gerekir!

Savunma Sanayiinde, barajlarda, teknolojinin her alanında artık yapay zekâ kullanılıyor...

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Burada günün sorusunu sorayım...

Türkiye'de, seçimlerde de yapay zekâ robotu kullanılıyor mu? Mesela yeni vatandaş olan seçmenler sandıklara dağıtılırken arzu edilen sonuçlara göre yapay zekâ robotu kullanıldı mı?

Bütün adayların elinde böyle etkili silahlar olmadığını biliyoruz!

Seçmenler, sosyal medya üzerinden yönlendiriliyor mu? Mesela seccade ile böyle bir deney mi yapıldı? Yoksa robot-insanlar daha mı ucuz?

Birileri sanki seçimi şimdiden kazanmış gibi rahat hareket ediyor da hani...

15 Temmuz şoklaması sonunda yapılan Anayasa değişikliği referandumunda mühürsüz oylar geçerli kılınarak, ülkenin yönetim sistemi değiştirildi. Şimdi mevcut Cumhurbaşkanı, Anayasa'ya rağmen üçüncü defa aday oldu ve YSK bu adaylığı geçerli saydı... A'dan Z'ye hukukun çiğnendiği bir ülkede, sağlıklı bir seçim yapmak mümkün müdür?