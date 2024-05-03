Seçimlerin yenileneceği ilçede BBP'li aday MHP'li aday lehine adaylıktan çekildi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy verme işleminin sona ermesinden sonra gerçekleştirilen sayımlarda, CHP’li aday Deniz Yağan 5 bin 82 oyla seçimi önde tamamladı. MHP’nin adayı mevcut Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy alarak 2’nci sırada yerini aldı. MHP’li yetkililer, mühürsüz pusulaların olduğunu öne sürerek seçimin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu.

Yapılan başvuruyu ele alan İlçe Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesi yönünde kararını verid. İptal kararının ardından CHP’nin itirazları, İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildi.

31 Mart tarihindeki seçimde 669 oy alan BBP’nin adayı Hayrettin Uslu, adaylıktan çekildiğini açıklayarak 2 Haziran tarihinde Menduh Uzunluoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu. Uslu’nun aldığı karar sonrası AKP Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetim kurulu üyeleri, BBP İl Başkanlığı’na bir ziyarette bulundu.

AKP KAYSERİ İL BAŞKANI BBP’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Seçim süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Üzüm, Kayseri’de 31 Mart akşamında maalesef sancılı bir süreç yaşandığını, İlçe Seçim Kurulu, arkasından İl Seçim Kurulu ve en son YSK Pınarbaşı’nda seçimlerin tekrarlanması yönünde karar verdiğini bu nedenle Büyük Birlik Partisi İl Başkanına, partinin Pınarbaşı adayı Hayrettin Başkanımıza ve Genel Başkan Mustafa Destici’ye teşekkür ettiğini dile getirdi.

BBP’nin aldığı karar sonrası 2 Haziran tarihinde Pınarbaşı’nda gerçekleşecek olan seçimlerde Cumhur İttifakı lehine çekilmeye karar kıldıklarını belirten Üzüm, kendilerine verdikleri destekten ve birlikteliğimizi sürdürdüklerinden dolayı teşekkür ettiklerini, Pınarbaşı ve Kayseri’mize alınan kararın hayırlı olmasını dilediklerini ifade etti.

MHP’YE DESTEĞİNİ AÇIKLADI

BBP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Hayrettin Uslu ise gerçekleştirdiği konuşmada, Cumhur İttifakı çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını ve 31 Mart seçimlerine girdiklerini, 31 Mart’ta ertelenen seçimlerden dolayı genel merkezimizin takdiriyle adaylıktan çekilmelerini rica ettiklerini belirtti. Uslu, “Biz de zararımız olacağına yanlarında olmayı tercih ettik. Genel merkezimizin takdiriyle adaylıktan çekildik. Allah hayırlı, uğurlu etsin” ifadelerini kullandı.