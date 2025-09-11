Seçkinler için seçkin bir mekan! Hizmete girmek için gün sayıyor

İşletmeciliğini başarılı turizmci Hüsnü Polat'ın yapacağı mekan yeniden düzenlenmiş haliyle 26 Eylül’de hizmete açılacak Saat 17:007de yapılacak açılışa çok seçkin davetlilerin katılacağı öğrenildi. 100 kişilik mekanın modernizesi için Pelican Hill Yönetimi tarafından yaklaşık 25 milyon TL harcama yapıldığı belirtildi.

(Dursun Boran)

Pelican Hill’deki yenilenen mekanın açılışı için tüm hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirten turizmci Hüsnü Polat, gazeteci Dursun Boran’a dileyen Alkent 2000 Mahallesi sakinlerinin de referans kullanarak Pelican Hill sakinleri gibi yararlanabileceğini söyledi.