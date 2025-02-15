Seçme ve seçilme hakkının 91.yılında dayanışma: ANTİKAD kadının siyasetteki yerini gündeme taşıyor

Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD), Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 91. yılı ve ilk kadın milletvekillerinin TBMM'ye girişinin 90. yılı kapsamında, kadınların siyasetteki temsiliyetini artırmaya yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, 8 Şubat - 8 Mart 2025 tarihleri arasında bir dizi etkinlik düzenliyor. Antalya ve Ankara başta olmak üzere ulusal düzeyde ve çeşitli platformlarda planlanan etkinlikler kapsamında, ANTİKAD’dan 21 kişilik heyet Antalya’dan Ankara’ya gelerek temaslarda bulundu. 11-12 Şubat tarihlerindeki ziyaret kapsamında ilk günü TBMM’de geçiren ANTİKAD heyeti, ikinci güne Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Ardından TBMM’ye geçerek siyasi partilerle görüşmelerini tamamlayan heyet, Ankara’daki kadın dernekleriyle de buluşmalar gerçekleştirdi.

“KADINLARIN SİYASAL TEMSİLİYETİ, GÜÇLÜ BİR DEMOKRASİ İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR”

Ankara programına dair açıklama yapan Antalya İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Kotanak, “Kadınların siyasal temsiliyeti, güçlü bir demokrasi için vazgeçilmezdir. 8 Şubat 1935’te TBMM’ye ilk kadın milletvekillerinin girişi, sadece bir başlangıçtı. Bugün hâlâ kadınların siyasette daha fazla yer alması için mücadele ediyoruz. ANTİKAD olarak, kadınların hem iş dünyasında hem de siyasette daha fazla temsil edilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte, kadınların karar alma mekanizmalarındaki yerini güçlendirecek politikaların hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor” diyerek kadının ekonomiye kazandırılmasının yalnızca Antalya’yı değil, tüm Türkiye ekonomisini ileriye taşıyacak bir kaldıraç etkisine sahip olduğunu vurguladı.

ANTİKAD tarafından hazırlanan raporun, Ankara’daki tüm temaslarda ilgililerle paylaşıldığına değinen Fatma Kotanak, raporun kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel alanda güçlenmesi ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için önerdikleri politika ve stratejileri içerdiğini söyledi. Kadınların toplumsal yaşamın her alanında etkin bir şekilde yer alabilmesi için sistematik reformlar, devlet destekli teşvikler, eğitimsel farkındalıklar ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dikkat çeken ANTİKAD raporu, Antalya'nın hızlı büyüyen nüfusu ve turizm potansiyeliyle birlikte şehir altyapısının güçlendirilmesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve sürdürülebilir şehirleşme gibi konularda da önemli adımlar atılması gerektiğine işaret ediyor.

İKİ GÜNLÜK YOĞUN ANKARA PROGRAMI

ANTİKAD’ın programı kapsamında 11 Şubat’ta Antalya’dan Ankara’ya gelen heyetin TBMM’deki ilk günü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ziyaretiyle başladı. Ardından heyet, AK Parti tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda ağırlandı. Kahvaltının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta başkanlığında gerçekleşen toplantıya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili, Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve AND Parlamentosu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu Üyesi Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir katıldı. Ekonomi, kadının siyasetteki yeri ve Türkiye’nin geleceği üzerine önemli değerlendirmelerin yapıldığı bu görüşmenin ardından heyet, Cumhuriyet Halk Partisi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Genel Başkan Özgür Özel’in yanı sıra CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP Antalya Milletvekilleri Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi ve Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Üyesi Aliye Coşar, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cavit Arı, Plan Ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mustafa Erdem, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Sururi Çorabatır ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Aykut Kaya katıldı. Görüşmede, Kadın temsiliyetinin arttırılması, Antalya’nın ekonomik, tarımsal ve turizm alanlarındaki gelişimi ve kadın girişimciliğini destekleyen projeler ele alındı.

Ankara programının ikinci günü, Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan heyet, ardından TBMM’de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Grup Başkanvekili M. Satuk Buğra Kavuncu, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, İyi Parti Stk Sorumlu Başkanı Av. Alper Akdoğan, Antalya İyi Parti İl Başkanı Ali Adnan Kaya ile görüştü. Öğle yemeğinde MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan’ın ev sahipliğinde ağırlanan ANTİKAD heyeti, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve MHP Milletvekilleri Pelin Yılık, Ayşe Sibel Ersoy, Zuhal Karakoç Dora ile bir araya geldi. Toplantıda, iş dünyasında kadınların rolü ve Türkiye’nin kalkınmasına yönelik verimli fikir alışverişi yapıldı. Ardından heyet, İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ile de görüşerek Antalya’nın iş dünyası, kadın girişimciliği ve ekonomik gelişimi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Tüm siyasi partilerle yapılan görüşmelerde, kadının iş dünyasına ve ekonomik kalkınmaya katılımının ülke çapında kaldıraç etkisi yaratacağı yönünde ortak bir uzlaşma sağlandığı da dikkat çekti.

“CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN KAPANMASI UZUN YILLAR ALABİLİR”

1935 yılında kadın milletvekili sayısının 18, mecliste kadınların temsiliyetinin %4,3 olduğuna dikkat çeken ANTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Kotanak, 2023’te yapılan son genel seçimde 121 kadın milletvekilinin Meclis’e girdiğini, temsiliyetin %20’nin üstüne çıktığını söyleyerek, “Bu konuda dünya ortalaması %26,5. En yüksek oranı %61,3 ile Ruanda’da görüyoruz. Özellikle, İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde kadınların parlamentodaki temsil oranları %40'ın üzerindedir. Birleşik Krallık’ta %34,2 ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ise %29,4. Bu oranlara bakarak, mevcut cinsiyet eşitsizliğinin kapanmasının uzun yıllar alacağını söylemek yanlış olmaz” dedi.

Kadınların iş dünyasındaki temsiliyetinin de artmasına ihtiyaç olduğunu söyleyen Fatma Kotanak, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Türkiye genelinde kadın girişimcilerin oranı %10 civarında. Antalya özelinde ise %22'ye kadar çıkıyor. Kadın istihdamı oranları ise Türkiye genelinde %31,8 olurken, Antalya'da %33,5. Kadınların iş dünyasında daha fazla temsil edilmesi için daha çok çaba sarf edilmesine ihtiyaç var.”

ANKARA KAİSDER İLE İŞ DÜNYASINDA İŞBİRLİĞİ

ANTİKAD heyeti, Ankara Kadın Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (KAİSDER) ile bir araya gelerek Türkiye ekonomisi, kalkınma ve iş dünyasında kadınların rolü üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantıda, Antalya ve Ankara iş dünyasının ortak projelerde işbirliği yapması, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi ve ekonomik çözüm yollarının geliştirilmesi konularında fikir alışverişi yapıldı.

Kadın Dayanışması Devam Ediyor

Heyet, Hitit Ankara’da bulunan kadın dernekleri ile de bir araya gelerek, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde yer alması için ortak çalışma alanlarını ve gelecek projeleri değerlendirdi.

ANTALYA İŞ KADINLARI DERNEĞI (ANTİKAD) HAKKINDA:

Kasım 2004’te Antalya’da kurulan ANTİKAD, bölgesel ve ulusal ihtiyaçları belirleyip bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüdür. Dernek, farklı sektörlerde uzman ve deneyimli iş kadınlarını bir araya getirerek bilişim, mimarlık, turizm, finans, sağlık, inşaat, gıda, tekstil ve danışmanlık gibi alanlarda aktif rol almaktadır. Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) kurucu üyesi olan ANTİKAD, kadınların iş dünyasındaki gücünü artırarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir.