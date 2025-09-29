Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı gezilerine davet edilmemi bir yana bırakın, 9 cumhurbaşkanı, 15 Başbakan izleyen 56 yıllık gazeteci ve Yeniçağ Ankara Temsilcisi olarak saraya akredite edilmiyorum.

Gerek iletişim Başkanlığına gerek Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu’na hatta bizzat ziyaret ederek önceki başkanı Şeref Malkoç’a şikâyet ederek saraya akredite olmak için başvurdum.

Heyhat saray duvarlarını ve ambargosunu aşamadım.

Faruk Bildirici Erdoğan’a ABD dönüşü uçaktaki gazetecilerin sorularının listesini açıkladı.

Ahmet Hakan da şöyle itiraf etti:

“Yöntem şu: İletişim Başkanlığı, gazetecilere ‘Hangi soruları soracaksınız’ diye soruyor. Bunun amacı da belli: Mükerrer soru olmasın, sorular hep aynı konuda olmasın, sorular çeşitlensin...”

Açıklamadığı gerçek şu: Bu sorular da yanıtları da önceden veriliyor Erdoğan’da anlatıyor.

Yani al gülüm, ver gülüm…

İktidara destek veren gazeteci Mehmet Çek Erdoğan’ın uçağına alınan gazeteciler konusunda “X” hesabından özetle dedi ki;

“Kimselerin tanımadığı, kamuoyunda ve medyada hiçbir karşılığı olmayan isimleri uçağa doldurmak nedir?

Bırakın reytingi en yüksek isimler eşlik etsin cumhurbaşkanımıza?

Yapmayın Allah aşkına!

Beyler, bayanlar, sadece bu adetleriniz değil kurulu iletişim düzeni ve bu düzenin semiren bütün sözde ‘medya eliti’ çürümüştür.

Kim bu arkadaşlar? Aralarında yazdığı okunan, söylediği dinlenen birileri de var mı acaba?”

Mehmet kardeşim:

İletişim Başkanlığı dün Altun bugün Duran döneminde; “Seç seç al” yöntemi izliyor.

Diyorum ki;

Beni seçmeyin akredite edin, yurt içi yurt dışı cumhurbaşkanımızı izlemek istiyorum.

Ayrıca, “Seçmece gazeteciler” sorununun Erdoğan’dan kaynaklanmadığını düşünüyorum.

29 Kasım 2017’de Erdoğan AKP meclis toplantısında ateş püskürerek dedi ki:

“Adımı kullanarak size kim geliyorsa, bana sorun ve bunu teyit etmiyorsam bu insanları lütfen gönderin. Ne demek adımı kullanmak!

Bunu yapanların hepsi sahtekardır, dolandırıcıdır.

Bunlara yol vermeyin. İsmimi, unvanımı, kendi yanlışına, kendi basiretsizliğine alet etmeye kalkan hiç kimseyi affedemem.”

Erdoğan’ın grup salonundan çıkışını beklerken gazetecilere önemli bir şey soracağım dedim.

“Aman abi sorma kızıyor” dediler. Kızarsa kızsın diyerek şöyle sordum:

Sayın Cumhurbaşkanı, bugün saydınız tek tek, sözleriniz sadece bürokratik yapıya mıydı? Benim adıma özellikle bakanlar dediniz. Bu önemli uyarınıza aileniz de dahil mi?

Erdoğan hemen şöyle yanıt verdi:

“Hepsine, hepsine. Tepeden tırnağa tepeden tırnağa, istisnası yok. Kendi ailem de dahil…”

Sayın Cumhurbaşkanım fotoğraf çektirebilir miyim diye sorum.

“Elbette Orhan Bey gel yanıma” dedi. Gazeteciler adımı söylediği için çok da şaşırdılar.

Yanına geçerek gazetecilerin bakışları altında şu fotoğrafı cumhurbaşkanlığı foto muhabiri çekti.

Erdoğan, “Bu fotoğrafı hemen Orhan Bey’e gönderin” diye talimat da verdi.

Geçenlerde 60 yılı aşkın süredir kardeşlerim olan Yenişehir’de basketbol oynayarak şampiyonluk da kazandığımız Cihan Saydar ve Timur Urulbey geldiler.

Cihan dedi ki: “Yazılarında Erdoğan diye vurguluyorsun. Samimiyet nereden geliyor?”

Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken biliyorsunuz Star TV Ankara Temsilcisiydim. Erdoğan her Ankara’ya gelişinde beni ziyaret ederdi. Benden 3 yaş küçük olduğundan “abi” diye hitap eder ben de ona “kardeşim” derdim.

Abi- kardeş samimiyetindendir.

Timur gülerek sordu: “Star’a el konulduktan sonra işten atıldın. Sayın Erdoğan başbakandı Orhan abisini aramadı mı?”

Anlatayım dedim.

Star TV’de temsilciliğim devam ederken iken yedi sülalemle soruşturuldum.

Dönemin emniyet müdürü Hanefi Avcı’nın ve savcı Ayhan Abdullah Şan’ın kumpasından “takipsizlik” aldım.

Ertuğrul Özkök’ün genel yayın koordinatörü olduğu Hürriyet Gazetesinde merhum Nurettin Kurt’un 1. Sayfadan manşet yapılan “Rüşvet Kuryesinin Not defteri” başlıklı 9 sütuna kumpas haberinden de “takipsizlik” aldım.

Bu haberden sonra işten atıldım 9 sene işsiz kaldım...

Ne Erdoğan’ı ne de hacı arkadaşlarım olan Adalet Bakanı Cemil Çiçek’i ne de İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’yu aramadım.

İşten atılmamdan sonra onlar da beni bir kez olsun aramadılar.

Arayıp boyun eğip beni işte atmasınlar ya da bana iş bulun mu diyecektim?

Siyasetçilere minnet mi edip borçlu mu kalacaktım?

2014’te Sonsöz’le medyaya dönüş yaptım. 2016’dan bugüne, Yeniçağ’da olmak üzere 56 yıldır onurumla lekesiz ve özgür bir gazeteci olarak dimdik ayaktayım.