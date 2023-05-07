Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?

Yüksek Seçim Kurulu YSK 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kamuoyuyla paylaştı. Seçim takviminin açıklanmasıyla vatandaş seçmen kağıtlarının ne zaman dağıtılacağını araştırıyor. Peki, seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?

Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin her seçim döneminde seçmen bilgi kağıdıyla hangi bölgede oy vereceğini öğrenmektedir. Buna göre vatandaş seçmen kağıtlarının akıbetini merak ediyor. Peki, seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kamuoyuyla paylaşıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başladı. Siyasi partiler ise milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ye verdi. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, milletvekili kesin aday listeleri ise 19 Nisan'da ilan edildi. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başladı.

SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

14 Mayıs seçimleri için seçmen kağıtları dağıtımı başladı. 7 Mayıs’ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI NEREDEN ALINIR?

Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin seçim dönemlerinde sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir belge (Seçmen Bilgi Kâğıdı) hazırlanır. Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

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