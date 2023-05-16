Seçmen, Kılıçdaroğlu ve Oğan'a "birleşin" dedi

14 Mayıs seçim sonucunun siyasi değerlendirmesini yapayım.

Recep Tayyip Erdoğan:

-Yüksek Seçim Kurulu'nun 11 üyesi 2014 ve 2018'de 2 kez seçilip anayasal hakkını dolduran Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanı yarışına girmesine anayasayı çiğneyerek onay verdi,

21 Nisan 2018'de, "Erdoğan kazanırsa son kez cumhurbaşkanı olacak" diye yazarak anayasanın 101. Maddesini hatırlattım.

O günden bugüne;

6 eski Adalet Bakanı, onlarca anayasa uzmanı profesör ve hukukçu ile defalarca görüşüp, şöyle yazdım:

-Erdoğan 3. kez aday olamaz…

Muhalefet liderleri dediler ki;

-Erdoğan mağdur edebiyatı yapar…

Dedim ki;

2007 anayasa değişikliğine "en fazla 2 kez" hükmünü koyan Erdoğan,

2010 anayasa değişikliğinde bu hükmü muhafaza eden Erdoğan,

2017 anayasa değişikliğinde bu hükmü muhafaza eden Erdoğan'dır…

Erdoğan'ı mağdur eden Erdoğan'dır.

Muhalefet liderlerine sık sık seslendim.

Dedim ki;

-Siz neden korkuyorsunuz?

-Anayasanın çiğnenmesine neden göz yumuyorsunuz?

Ben bunları yazarken Erdoğan'ın sarayda kurduğu algı yaratma ekipleri, anket firmalarına Erdoğan'ı aday gösteren anketler yaptırıp karşısına da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı koymaya başladılar.

Dedim ki;

Muhalefet liderleri, bu kumpas operasyonlarına kaşı çıkın, Erdoğan 3. kez aday olamaz ki anketlerde neden yer alsın?

Gazeteciler, televizyoncular bu kumpasa şöyle yaklaştılar;

-"YSK kabul eder…"

Dedim ki;

Muhalefet anayasaya sahip çıkmıyor, siz neden sahip çıkmıyorsunuz?

Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasayı çiğnemesine nasıl ve neden ışık yakıyorsunuz?

Umursamadılar efendim, umursamadılar…

Erdoğan'ın ve YSK'nın anayasayı çiğnememesi için tek bir miting yapmadılar.

2018'den 14 Mayıs 2023'e kadar televizyonlarda ve yazılı basında ister siyasetçi ister gazeteci, çok iddialı söylüyorum;

-Benden başka anayasayı savunan tek bir Allah'ın kulu çıkmadı.

Kaderlerine teslim oldular.

Anayasa hükümlerine sahip çıkamadılar.

Hukuki meşruiyeti olmayan Recep Tayyip Erdoğan'ı 3. kez seçmeyerek Türk seçmeni anayasaya sahip çıktı.

Yüzde 50'nin altına bırakarak muhalefete bir şans daha verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu.

Yalana, iftiralara ve taşlı saldırılara muhatap olan cumhurbaşkanı adayı olarak Allah'ı var ya çok çalıştı.

YSK anayasayı çiğneyerek Erdoğan'ı karşısına aday çıkardı.

Erdoğan mağdur olmadı ama YSK'nın haksız, hukuksuz ve anayasa hükmüne aykırı kararı ile;

-Kemal Kılıçdaroğlu mağdur oldu…

Kılıçdaroğlu 2. tura bu mağduriyet ile girecek.

Seçmenin anayasaya sahip çıkması ve ilk turda güvenoyu vermediği Erdoğan'a ikinci turda;

-İstanbul seçiminin 2. turunda olduğu gibi demokrasi dersi vermeli…

Şunu da vurgulamak gerekir ki;

-Ucube Tek Adam Rejimi çöktü.

2018'de "Türkiye'yi uçuracağız" diyen Recep Tayyip Erdoğan;

*Devletin tüm imkânlarını kullanmasına rağmen,

*2022'de yaptığı seçim yasası değişikliğine rağmen,

*Yalan, iftira ve hakaretlerle yürüttüğü kara propagandaya rağmen,

*Cumhur İttifakı'na Hizbullah terör örgütü sonrası kurulan HÜDA PAR'ı almasına rağmen,

*Kadınların kazanımlarına tepkili Yeniden Refah'ı Cumhur İttifakı'na almasına rağmen,

*KAZANAMADI,

*KAYBETTİ...

Nokta…

Tablo bugün şudur:

-Yüzde 50+1 ile güvenoyu alamayan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak seçime kadar hâlâ Cumhurbaşkanı olacak,

*Devletin tüm imkânlarını kullanacak,

*Görevlerinden istifa etmeyen 15 bakanı, milletvekili seçilmelerine rağmen görevlerine devam edecek ve devletin tüm imkânlarını kullanarak Erdoğan'ı seçtirmeye çalışacak.

İşte Tek Adam rejimine ucube denilmesinin bir önemli nedeni de budur.

2018'de yapılan ucube rejimin başlangıcından sonra 14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 barajını aşamadı.

Değerli okurlarım,

Cumhurbaşkanlığı seçimi yeni başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın liderleri ve Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile belki yarın belki yarından da yakın;

-Müzakerelere başlamalılar.

Neden mi?

Demokrasi için iş birliği için…

Şimdi bir hesap yapacağım size;

-AKP ve MHP yaklaşık 350 milletvekili kazandılar.

Eğer 2. turda Erdoğan seçilirse;

-2028'e kadar Cumhurbaşkanı...!

2028'de AKP ve MHP anayasa hükmü gereği Meclis'ten erken seçim kararı çıkartırlar ve Erdoğan seçilirse;

-2033'e kadar cumhurbaşkanı...!

İşte bu yüzden anayasaya sahip çıkılmalı,

Güçlendirilmiş parlamenter rejim için tek adam rejimini sonlandırmak için iş birliği ve güç birliği yapılmalı çünkü;

-Seçmen Kılıçdaroğlu ve Oğan'a "birleşin" dedi