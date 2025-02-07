Seçmen masaya yumruğunu vurdu. O siyasetçileri işaret etti. İşte anket sonuçları…

ORC Araştırma Şirketi, muhalefet partilerine ve AKP'ye oy veren vatandaşların sevdiği siyasetçilere yönelik gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı. Anketlerde genel başkanlara yer verilmedi. 1-5 Şubat arasında 41 ilden 6 bin 100 muhalefet seçmenine en sevdiği siyasetçiler soruldu. Muhalefet seçmenin en sevdiği isim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olurken, İmamoğlu'nu Mansur Yavaş ve Ali Mahir Başarır takip etti.

İşte muhalefet seçmeninin en sevdiği siyasetçiler:

1-) Ekrem İmamoğlu: Yüzde 59.6

2-) Mansur Yavaş: Yüzde 58.1

3-) Ali Mahir Başarır: Yüzde 36.8

4-) Deniz Yavuzyılmaz: Yüzde 36.4

5-) Cemal Enginyurt: Yüzde 33.6

6-) Veli Ağbaba: Yüzde 33.5

7-) Mustafa Sarıgül: Yüzde 30.0

8-) Turhan Çömez: Yüzde 28.8

9-) Umut Akdoğan: Yüzde 26.3

10-) Ömer Faruk Gergerlioğlu: Yüzde 24.4

1-5 Şubat arasında 41 şehirden 6 bin 100 AKP seçmenine de aynı soru yöneltildi. AKP seçmeninin en sevdiği isim ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Fidan'ı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya izledi. Listede en dikkat çeken ise son sıradaki Kürşad Zorlu oldu. Zorlu, İYİ Parti'den ayrılarak AKP'ye 21 Ocak tarihinde katılmıştı. AKP'li seçmenin Zorlu'yu AKP'ye katılır katılmaz 'en sevilen siyasetçi' listesine sokması görenleri şok etti.

İşte AKP seçmeninin en sevdiği siyasetçiler:

1-) Hakan Fidan: Yüzde 55.1

2-) Ali Yerlikaya: Yüzde 54.6

3-) Osman Gökçek: Yüzde 28.8

4-) Mustafa Şen: Yüzde 27.3

5-) Hüseyin Yayman: Yüzde 26.9

6-) Ömer Çelik: Yüzde 23.8

7-) Süleyman Soylu: Yüzde 22.7

8-) Binali Yıldırım: Yüzde 21.5

9-) Numan Kurtulmuş: Yüzde 20.1

10-) Kürşad Zorlu: Yüzde 19.6