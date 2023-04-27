Seçmen sayısı en yüksek ilçe Çankaya

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Türkiye genelinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak.

Seçmenlerin yüzde 50,6 oranla 30 milyon 710 bin 790'ı kadın, yüzde 49,4 oranla 29 milyon 987 bin 53'ü ise erkek. Yurt dışı seçmen sayısıyla toplam seçmen sayısı, 64 milyon 113 bin 941.

İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672. Seçim ikinci tura kalırsa 47 bin 523 kişi daha ilk kez oy kullanmaya hak kazanacak.

Ortopedik ve görme engelli seçmen sayısı 989 bin 543; 75 yaş üzeri seçmen sayısı ise 3 milyon 180 bin 802.

164 cezaevinde 53 bin 172 seçmen bulunuyor. Yurt dışında 74 ülkede oy kullanacak seçmen sayısı ise 3 milyon 416 bin 98.

50'nin üstünde ili geride bırakan ilçeler

Türkiye'nin 81 ilinde 973 ilçede 1094 İlçe Seçim Kurulu oluşturuldu. En fazla seçmene sahip ilçeler, birçok ilin seçmen sayısını geride bıraktı.

Türkiye'de seçmen sayısı en yüksek ilçe, 716 bin 728 kişiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu. Çankaya, 58 ili geride bıraktı.

En yüksek seçmen sayısına sahip ikinci ilçe ise Ankara'nın Keçiören ilçesi oldu. Keçiören, 693 bin 495 kişi ile 57 ilin seçmen sayısını geçti.

En çok seçmene sahip üçüncü ilçe, 665 bin 635 kişi ile Bursa'nın Osmangazi ilçesi. Osmangazi, seçmen sayısı ile 56 ili geride bıraktı.

Dördüncü sırada 643 bin 14 seçmen ile İstanbul'un Esenyurt ilçesi, beşinci sırada ise 602 bin 397 seçmen ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesi yer aldı.

500 bini aşan 12 ilçe

500 binin üzerinde seçmene sahip ilçeler sıralaması şöyle; Ankara Çankaya 716 bin 728, Ankara Keçiören 693 bin 495, Bursa Osmangazi 665 bin 635, İstanbul Esenyurt 643 bin 14, Gaziantep Şahinbey 602 bin 397, İstanbul Küçükçekmece 572 bin 402, Adana Seyhan 562 bin 21, İstanbul Pendik 546 bin 979, İstanbul Ümraniye 533 bin 809, Ankara Yenimahalle 528 bin 277, Gaziantep Şehitkamil 525 bin 144, İstanbul Bağcılar 517 bin 30 seçmen.

400 ve 300 bin bandındaki ilçeler

400 bin ve 300 bin seçmen bandındaki ilçeler ise şöyle sıralandı; Ankara Mamak 499 bin 156, Konya Selçuklu 475 bin 836, Bursa Yıldırım 475 bin 421, Ankara Etimesgut 462 bin 751, Antalya Kepez 436 bin 244, İstanbul Bahçelievler 424 bin 964, Kayseri Melikgazi 415 bin 92, Ankara Sincan 409 bin 309, İstanbul-Üsküdar 402 bin 261. İstanbul Maltepe 398 bin 47, İzmir Buca 393 bin 338, İstanbul Kadıköy 388 bin 720, Bursa Nilüfer 384 bin 120, Antalya Muratpaşa 382 bin 201, İstanbul Sultangazi 376 bin 828, İzmir Karabağlar 371 bin 950, İstanbul'dan Kartal 368 bin 81, Gaziosmanpaşa 357 bin 245, Sancaktepe 343 bin 243, İzmir Bornova 340 bin 77, İstanbul’dan Kağıthane 333 bin 799, Ataşehir 318 bin 317, Başakşehir 317 bin 854, Eskişehir Odunpazarı 315 bin 289, İstanbul'dan Esenler 314 bin 907, Eyüpsultan 308 bin 786, Batman Merkez 305 bin 797, İstanbul Avcılar 302 bin 92 seçmen.

250-300 bin arasındaki ilçeler

250-300 bin seçmene sahip ilçeler; Kocaeli Gebze 294 bin 467, Ankara Altındağ 294 bin 53, Eskişehir Tepebaşı 291 bin 72, Kayseri Kocasinan 290 bin 367, Adana Çukurova 287 bin 693, Kahramanmaraş Onikişubat 281 bin 838, İzmir Karşıyaka 280 bin 138, Kocaeli İzmit 275 bin 272, İstanbul Beylikdüzü 270 bin 358, Sivas Merkez 269 bin 100, İzmir Konak 266 bin 252, İstanbul'dan Fatih 264 bin 475, Sarıyer 260 bin 514, Diyarbakır'dan Bağlar 254 bin 190, Kayapınar 270 bin, Denizli'den Pamukkale 253 bin 428 ve Merkezefendi 250 bin 124 şeklinde sıralandı.

En düşük seçmene sahip ilçe Yalıhüyük

Türkiye'de 973 ilçe arasında en düşük seçmen sayısına sahip ilçe, 1508 kişi ile Konya'nın Yalıhüyük ilçesi oldu.

En düşük seçmene sahip ikinci ilçe 1760 kişiyle Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi, üçüncü 1775 kişiyle Bingöl'ün Yayladere ilçesi, dördüncü 1837 kişiyle Eskişehir'in Han ilçesi, beşinci 1847 kişiyle Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi şeklinde sıralandı.(DHA)