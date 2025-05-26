Seçmenden AKP’ye büyük darbe! Anket sonuçları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Seçmenden AKP’ye büyük darbe! Anket sonuçları ortaya çıktı

AREA Araştırma Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Mayıs 2025 çalışmasını kamuoyu ile paylaştı. Ortaya çıkan ankette CHP birinci parti olurken farkın 4 puan olduğu görüldü. Kararsızlar ise 3. parti konumunda yer aldı.

AREA Araştırma 20-24 Mayıs tarihlerinde 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

CHP BİRİNCİ KARARSIZLAR 3. SIRADA

Katılımcılara, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu sorulurken, kararsızlar dağıtılmadan önce CHP diyenlerin oranı yüzde 27, AKP diyenlerin oranı ise yüzde 23,7 oldu. Kararsız seçmenlerin oranı ise yüzde 21 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

DEM yüzde 6,4

MHP yüzde 5,8

İYİ Parti yüzde 5,7

Zafer Partisi yüzde 3,4

A Parti yüzde 2,2

YRP yüzde 2,1

Diğer 2,7

FARK 4 PUAN, MHP BARAJA YAKIN

Kararsızlar dağıtıldığında ise sonuçlar şöyle sıralandı:

CHP yüzde 34,1

AKP yüzde 30,1

DEM yüzde 8,1

MHP yüzde 7,3

İYİ Parti yüzde 7,2

Zafer Partisi yüzde 4,3

A Parti yüzde 2,8

YRP yüzde 2,6

Diğer 3,4

Ankette CHP'nin farkı 4 puana yükselttiği MHP ve İYİ Parti'nin baraja yakın olduğu görüldü.

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