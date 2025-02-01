Seçmenler ankette o siyasiyi işaret etti! Şaşırtan sonuç ortaya çıktı

31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra araştırma şirketleri gerçekleştirdikleri anket çalışmaları ile vatandaşların düşüncelerinin ne oranda değiştiğini ölçmeyi sürdürürken, ORC Araştırma son anketinin sonuçlarını paylaştı.

25-30 Ocak tarihleri arasında 35 ilde 4320 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Siyasi partiler ve genel başkanlarla ilgili, her biri için ayrı ayrı kanaatinizi belirtir misiniz? sorusu soruldu.

İKİ İSİM ARASINDA 4 PUANLIK FARK

ORC Araştırma’nın paylaştığı ankete göre, siyasi isimler arasında en beğenilen isim yüzde 41,7 oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Ardından en beğenilen ikinci isim yüzde 37,9 oy ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel olurken, üçüncü sırada ise yüzde 26,2 oy alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

ORC Araştırma’nın anket sonuçlarına göre, siyasi partiler ve genel başkanları aldıkları oy oranları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 41,7

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 37,9

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüzde 26,2

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 19,4

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Yüzde 13,7

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 12,8

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Yüzde11,9

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Yüzde 11,5

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Yüzde 8,5

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: Yüzde 7,4

Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 6,2

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yüzde 5,8

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Yüzde 5,1

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Yüzde 4,5