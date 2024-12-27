Seçmenler Erdoğan'ın karşısına çıkacak Cumhurbaşkanı adayını seçti. Anket sonuçları ortaya çıktı

ORC Araştırma şirketi, gerçekleştirdiği son araştırmada, CHP seçmenlerine Cumhurbaşkanı adaylarını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in performansını sordu.

22-26 Aralık tarihlerinde 37 ilde gerçekleştirilen ankette 2 bin 390 kişinin görüşü alındı.

CHP SEÇMENİ ÖZEL'İ BAŞARILI BULDU

Yapılan ankette CHP seçmenine ilk olarak Özgür Özel'i başarılı bulup bulmadıkları soruldu. Seçmenlerin yüzde 53.7 başarılı bulduğunu, yüzde 16.7 ne başarılı ne başarısız bulduğunu, yüzde 29.6 da başarısız bulduğunu ifade etti.

"CHP'Lİ BELEDİYELERDEN MEMNUN MUSUNUZ?"

Seçmenlere sorulan bir diğer soru ise “CHP'li belediyelerin çalışmalarından memnun musunuz?” sorusu oldu. Vatandaşların yüzde 65.9'u memnun olduğunu ifade ederken, yüzde 14.6 ise ne memnun ne değilim yanıtını verdi. Yüzde 19.5 ise memnun olmadığını ifade etti.

EN BAŞARILI 5 MİLLETVEKİLİ

Vatandaşlara sorulan bir diğer soru ise "Partinizi ve sizi en iyi temsil ettiğini düşündüğünüz milletvekilleri kimlerdir?" oldu.

İlk beşte yer alan isimler şu şekilde sıralandı:

-Ali Mahir Başarır yüzde 41.7

-Veli Ağbaba yüzde 32.4

-Deniz Yavuzyılmaz yüzde 28.2

-Mustafa Sarıgül yüzde 26

-Umut Akdoğan yüzde 23.4

İMAMOĞLU MU YAVAŞ MI?

Vatandaşa sorulan son soru ise CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiği oldu. Verilen yanıtlar ise şöyle,

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 39.1

Mansur Yavaş: Yüzde 35.5

Her ikisi de olabilir: Yüzde 14.8

Fikrim yok: Yüzde 10.7