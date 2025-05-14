Seçmenleri yüzüstü bıraktılar! 5 belediye başkanı istifa edip AKP’ye geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Seçmenleri yüzüstü bıraktılar! 5 belediye başkanı istifa edip AKP’ye geçti

Yerel seçimlerin ardından Konya’nın bazı ilçelerindeki belediye başkanları, AKP’ye geçiş yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük ve Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan da partilerinden istifa ederek AKP’ye katıldı. Böylece, Konya’da AKP’ye geçen belediye başkanı sayısı toplamda 5’e ulaştı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’nin adayı olarak Ahırlı Belediye Başkanı seçilen Ali Üzlük ve Yeniden Refah Partisi’nin adayı olarak Altınekin Belediye Başkanı seçilen Fatih Orhan, partilerinden ayrılarak AKP’ye geçiş yaptı.

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AKP KONYA İL BAŞKANINDAN ‘AÇIK KAPI’ MESAJI

AKP Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, daha önce yaptığı bir açıklamada, bazı ilçe belediye başkanlarının partilerine katılma talebinde bulunduğunu belirtmişti. Özgökçen, “Şu anda değerlendirme sürecinde olan belediyeler mevcut. Görüşmelerimiz sürüyor. Parti ismi belirtmek doğru olmaz, ancak toplu bir şekilde organize edilerek AK Parti’ye katılabilirler. Kapımız herkese açık” diyerek, partisinin yeni katılımlara açık olduğunu vurgulamıştı.

AKP’YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANI SAYISI 5 OLDU

Ahırlı ve Altınekin belediye başkanlarının katılımıyla, Konya’da yerel seçimler sonrası seçildikleri partilerinden istifa ederek AKP’ye geçen belediye başkanı sayısı 5’e yükseldi.

Ali Üzlük ve Fatih Orhan’ın yanı sıra, Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu da Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek AKP’ye katılmıştı. Öztoklu, AKP’nin 23. kuruluş yıldönümü töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılarak resmen partiye üye olmuştu.

Ayrıca, Hüyük’te bağımsız olarak seçilen Belediye Başkanı Sadık Sefer ve Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Mehmet Ali Yılmaz da AKP’ye geçiş yapan diğer belediye başkanları arasında yer aldı.

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