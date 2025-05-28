Seda Akman, Süreyya Aşireti'ne reis oldu

TRT Tabii ekranlarında yayınlanacak dönem dizisi “Sürgünler”in ikinci sezon hazırlıkları hız kazandı. 1940’lı yılların Türkiye’sinde geçen yapımda, izleyici bu kez savaş sonrası değişen dengeler ve sınır aşan güç mücadeleleriyle karşılaşacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Recai Karagöz otururken, senaryosu Volkan Sümbül tarafından kaleme alındı.

Dizinin dikkat çeken oyuncu transferlerinden biri olan Osman Sonant, eski bir eşkıya olan Kurtoğlu karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Sonant’a bu sezonda eşlik edecek isim ise başarılı oyuncu Seda Akman oldu. Son olarak “Deha” adlı yapımda Aysel karakteriyle izleyiciyle buluşan Akman, bu kez oldukça sert ve güçlü bir kadını canlandıracak.

Akman yeni dizide, Süreyya adlı bir aşiret liderine hayat verecek. Hem Türkiye’de hem de Suriye’de etkili olan bu karakter, sınırın iki yakasında sahip olduğu silahlı adamları ve bağlantılarıyla gücünü pekiştiriyor. Haziran ayı sonunda çekimlerine başlanması planlanan dizinin, özellikle dönemin siyasi ve toplumsal çalkantılarını yansıtması bekleniyor.

İkinci Yeni Yapım tarafından hayata geçirilen Sürgünler, savaşın gölgesinde şekillenen Anadolu coğrafyasını mercek altına alacak.