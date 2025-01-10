Seda Bakan Hadise ile dizide oynadığı için pişman mı oldu?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Seda Bakan Hadise ile dizide oynadığı için pişman mı oldu?

Esas Oğlan dizisinde Şarkıcı Hadise ile birlikte rol alan Oyuncu Seda Bakan yaptığı bir paylaşım ile gündem oldu.

Esas Oğlan dizisinde Şarkıcı Hadise ile birlikte rol alan Oyuncu Seda Bakan dizi ile ilgili bir yoruma sosyal medyadan beğeni atınca gündeme geldi.

Dizide Hadise'nin oyunculuğu genel olarak eleştiri alırken bu yoruma gelen beğeni Seda Bakan'ı zor durumda bıraktı.

Hadise'den yakın arkadaşı Seda Bakan'a tam destekHadise'den yakın arkadaşı Seda Bakan'a tam destek

Seda Bakan'ın bir kullanıcının yaptığı yorumu beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. "Son projede harcattın kendini" yorumunu beğenen ünlü oyuncu kafaları karıştırınca Hadise ile aynı dizide rol almaktan dolayı pişman mı sorusu gündeme geldi.

Seda Bakan, Hadise’nin oyunculuğunu öve öve bitiremediSeda Bakan, Hadise’nin oyunculuğunu öve öve bitiremedi

Katıldığı bir davette bu iddia ile ilgili soruları da yanıtlayan Seda Bakan, yaşanan durum ile ilgili olarak kimi zaman seri bir şekilde like attığını söylerken telefonunun o an kızında olabileceğini de ima ederek iyice durumu belirsiz hale getirdi.

Son Haberler
Kandıralı Ferdi, gözyaşları içinde tahliye oldu
Kandıralı Ferdi, gözyaşları içinde tahliye oldu
Taksi şoförünün ödü patladı! Polise bile tepki vermedi
Taksi şoförünün ödü patladı! Polise bile tepki vermedi
Hatay’da okul yangını paniği
Hatay’da okul yangını paniği
Karabük’te fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
Karabük’te fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
Erdoğan'dan Ahmet İyimaya'nın vefatına ilişkin taziye mesajı
Erdoğan'dan Ahmet İyimaya'nın vefatına ilişkin taziye mesajı