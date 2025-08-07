Seda Bakan'dan duygulandıran paylaşım! Genç iş insanına ait tekne parçalanmış olarak bulunmuştu

5 Ağustos’ta Marmara Adası açıklarında yarı batık tekne parçaları bulan Sahil Güvenlik ekipleri, enkazın Yukay’a ait olduğunu doğruladı. Ama genç iş insanının izine rastlanılmadı.

“BİR MUCİZE OLSUN”

Yukay ile iletişim kuramayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları, helikopterler, Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle devam ederken, Yukay’ın yakın arkadaşı oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Eşi Ali Erel ve Yukay ile çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Bakan, “Lütfen bir mucize olsun” diyerek arama-kurtarma çalışmaları için takipçilerinden destek istedi.