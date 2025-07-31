Seda Bakan’ı öfkelendiren iddia! Fotoğraf çekimi için 1 milyon TL mi ödedi?

Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın Jennifer Lopez ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödediği ileri sürülmüştü. Bakan bu konudaki iddialar sonrasında açıklamada bulundu.

Son dönemlerde Hadise ile arası açılan Seda Bakan geçtiğimiz gün Jennifer Lopez’in konserinde yer aldı. Dünyaca ünlü şarkıcıyı kulisinde ziyaret edip fotoğraf çektirdi.

ARABULUCUYA 1 MİLYON TL İDDİASI

Lopez ile fotoğraf çektiren Bakan, paylaşımının altına "Yeni kankam. Hastasıyım" notunu düştü.

Seda Bakan’ın pozu sonrası Hande Soral, İsmail Demirci ve Bensu Soral’in Jennifer Lopez'le fotoğraf çekilebilmek için arabulucuya 1 milyon TL ödediği iddia edildi.

SEDA BAKAN’DAN JET HIZINDA AÇIKLAMA

Bakan, hakkında çıkan "Jennifer Lopez'le fotoğraf çekilmek için 1 milyon TL" ödedi iddialarını yalanlayarak, asılsız olduğunu açıkladı.

Seda Bakan sosyal medyada paylaşım yaparak bu iddiaları yalanladı.