Seda Bakan’nın transparan tercihi olay oldu!

Adile filminde Müjde Ar olarak beyaz perdeye çıkmaya hazırlanan Seda Bakan, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş'ın Bodrum'daki davetinden kareler yayımlayan güzel oyuncu fiziği ve tarzı ile beğeni topladı.
BEĞENİ TOPLADI
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Ece Sükan, Burak Deniz, Taro Emir Tekin ve Anıl Altan gibi isimlerin yer aldığı gecede Seda Bakan, transparan kıyafetiyle beğeni topladı