Seda Bakan’nın transparan tercihi olay oldu!

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Seda Bakan’nın transparan tercihi olay oldu!

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Seda Bakan'ın, Bodrum'da katıldığı davette giydiği transparan kıyafeti ortalığı karıştırdı.

Adile filminde Müjde Ar olarak beyaz perdeye çıkmaya hazırlanan Seda Bakan, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş'ın Bodrum'daki davetinden kareler yayımlayan güzel oyuncu fiziği ve tarzı ile beğeni topladı.

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BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, Ece Sükan, Burak Deniz, Taro Emir Tekin ve Anıl Altan gibi isimlerin yer aldığı gecede Seda Bakan, transparan kıyafetiyle beğeni topladı

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