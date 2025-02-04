Tefeci operasyonunda Seda Sayan detayı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma derinleşti. Ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Ziyadin Bilgi isimli kişi ısrarlı şekilde rahatsız edilen, ikamet ve iş yerine kalabalık grupla gelip tehdit edilen Kadir A.'nın şikayeti üzerine Mali Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmaları başlattı. Şişli ilçesindeki bir işletmeye, Mali Şube Ekipleri suçüstü yaptı. Ekiplerin müşteri olarak gidip oturması dikkat çekti.

MAĞDUR LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

İşletmede bulunan Ziyadin Bilgi, Tefecilik ve Nitelikli Tehdit suçlarının faili olduğu yönünde bulgular elde edildi. Gözaltına alındı ve tüm dijital materyaline el konulmuştu.

Dijital materyal ön incelemesinde, Ziyadin Bilgi'nin tefe karşılığı birçok mağdura borç verdiği görüldü. Listelerde ortaya çıktı. Listedeki isimlerde açık kimliği tespit edilebilenler Şube Müdürlüğüne çağırıldı.

2 mağdur şahsın verdiği ifadesinde Ziyadin Bilgi'nin, kamuoyunda sanatçıların tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgi'nin kardeşi olduğu, birlikte tefecilik yaptıkları, 2009-2014 tarih aralığında ikisinden de tefe karşılığı borç para alıp ödedikleri ortaya çıktı.

EVRAKLARDAN SEDA SAYAN ÇIKTI

Mağdurlar emniyete ifade vermeye gitti. Alınan ifadelerin ardından aralarında Örfi Bilgin'in de olduğu müştekinin ifadesinde geçen diğer tefecilik şüphelisi olan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşyeri ve ikamet ettiği bölgelerde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda, senet, el yazılı notlar, dijital materyaller tefecilik suçuna konu olacağı değerlendirilerek ele geçirildi.

ÖDEYECEĞİ TUTAR DUDAK UÇUKLATTI

Bu kapsamda Örfi Bilgin'in ikamet aramasında ele geçen belgelerde; örfi bilgin ve Seda Sayan'a imza açılan fakat imzasız bir sözleşme evrakında 7.5 milyon TL borç alan Seda Sayan'ın yıl boyu aylık 2 milyon TL ödeme yapacağı yazıyor.

Ödemelerin 2.5 MİLYON TL miktarının resmi, 5 MİLYON TL miktarının gayriresmi şekilde Seda SAYAN'a teslim edileceği yönünde ibarelerin yer aldığı belirlendi. Ayrıca A5 formatında bir kağıtta el yazısıyla bahse konu sözleşmenin yıllık %50 ilave faizle 2023+4 yıl daha devam edeceği yönünde metnin bulunduğu ve metnin Seda SAYAN ve Örfi BİLGİN tarafından ıslak imzayla imzalandığı ortaya çıktı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

4 şüpheli adliyeye getirilerek ifadeleri alındı. Savcılık şüphelilerin tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.