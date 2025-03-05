Seda Sayan yeni programla dönüyor! Yeni kanalı belli oldu

Seda Sayan, yeni bir kanalla yeni bir program anlaşması imzaladı.

Seda Sayan'ın Star TV'de yayınlanan "Sabahın Sultanı Seda Sayan" programı aniden noktalanmıştı. Yerine Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu "Sana Değer" programı konulmuştu.

Ancak Seda Sayan'ın programının bitirilmesi nedeni açıklığa kavuşmamıştı.

Seda Sayan'ın TYT Türk kanalına geçtiği ve hafta içi her gün ekrana gelecek “Her Şey Masada” programını sunacağı öğrenildi.

Kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem'in yaptığı sosyal duyuruda “Ünlü sanatçımız, ekranların özlenen yüzü Seda Sayan, 17 Mart 2025 itibarıyla, hafta içi her gün Türkiye’nin yeni televizyonu TYT Türk ekranlarında olacak. Merakla beklenen “Her Şey Masada” programımız için geri sayım başladı…” diye yazdı.