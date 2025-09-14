Seda Sayan’ın mal varlığını duyanlar kulaklarına inanamadı

Özel hayatı ile sık sık gündme olan Seda Sayan şimdi de mal varlığı ile gündemde...

SADECE İSTANBUL'DA 30 DAİRE VE DÜKKAN...

Sabah’ta yer alan habere göre; Seda Sayan İstanbul’da değil, Londra ve Miami'de de mülk sahibi. Sayan'ın sadece İstanbul'da tam 30 daire ve dükkanının olduğu ortaya çıktı.

Bodrum'da 3 villaya sahip olan Seda Sayan, yatırımlarını Türkiye sınırlarının ötesine de taşıdı. Sayan'ın Londra ve Miami’de de konutu olduğu öğrenildi.

Şarkıcının eski Futbolcu Sinan Engin'den olan evliliğinden Oğulcan Engin isimli bir oğlu var.