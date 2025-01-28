Seda Selek gözaltına alındı. Peş peşe gazetecilere gözaltı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Seda Selek gözaltına alındı. Peş peşe gazetecilere gözaltı

Barış Pehlivan ve Serhan Asker'den sonra gazeteci Seda Selek de gözaltına alındı.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı telefon görüşmesi nedeniyle Barış Pehlivan ve Serhan Asker'den sonra Halk TV çalışanı gazetesi Seda Selek gözaltına alındı.

İstanbul başsavcılığı, Halk TV sunucusu, yetkilileri ve Pehlivan hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Pehlivan ve Asker’in ardından sunucu Seda Selek de gözaltına alındı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da Halk TV’ye inceleme başlatmış, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “Gereği yapılacak” demişti.

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