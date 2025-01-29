Seda Selek ve Serhan Asker'e adli kontrol talebi

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Seda Selek ve Serhan Asker'e adli kontrol talebi

Gözaltına alınan Seda Selek ve Serhan Asker'in savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gözaltına alınan Seda Selek ve Serhan Asker'in savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Halk TV programlar müdürü Kürşad Oğuz ve Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirildi.

Ekrem İmamoğlu'nun 'Turpun Büyüğü' diyerek ifşa ettiği bilirkişi ile yapılan görüşmeyi yayınladıklarından ötürü haklarından soruşturma başlatılan Barış pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker dün gözaltına alınmıştı.

Saat 14.30 sularında da Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da savcılığa ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

SEDA SELEK VE SERHAN ASKER ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Seda Selek ve Serhan Asker'in savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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