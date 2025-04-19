Sedal Adalı listelerinde olduğunu açıklamıştı: Beşiktaş’ın yıldız oyuncu için ilk teklifi ortaya çıktı

Kaynak: Sabah
Sedal Adalı listelerinde olduğunu açıklamıştı: Beşiktaş’ın yıldız oyuncu için ilk teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın transfer gündemlerinde olduğu Berg için yapacağı ilk teklif ortaya çıktı. Adalı, 27 yaşındaki oyuncu için yaptığı açıklamada “Hoca da istiyor, ben de istiyorum” demişti.

Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar sürerken, siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın da transfer gündemlerinde olduğunu açıkladığı Patrick Berg için ilk hamle geldi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Norveç'in Bodo/Glimt takımında forma giyen ön libero Patrick Berg için istenen bonservis bedeli belli oldu. Norveç kulübü, 27 yaşındaki oyuncu için 7 milyon euro değer biçti.

Beşiktaş yönetimi, bu rakamı yüksek bulurken futbolcunun İstanbul'da oynamaya sıcak bakması pazarlıkta siyah beyazlılara avantaj sağlıyor. Yönetimin, Norveçli futbolcu için 4 milyon euroluk teklifle masaya oturacağı aktarıldı.

Bodo/Glimt ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Patrick Berg bu sezon 22 maçta forma giydi ve takımına 2 gol, 3 asistli skor katkısı sağladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Berg'in ara transfer döneminde de gündemlerine geldiğini belirterek, "Berg'i istiyoruz. Hoca da istiyor, ben de istiyorum." diye konuşmuştu.

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