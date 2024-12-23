SEDAŞ, acil durum tatbikatı düzenledi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüttüğü bölgelerde çalışanlarının güvenliğini en üst düzeyde sağlamak ve muhtemel afetlere hazırlıklı olmak amacıyla acil durum bilgilendirme tatbikatı gerçekleştirdi.

İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörlüğü'ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikat; Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze Bölge Müdürlüklerinde gerçekleştirildi. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından yürütülen eğitim ve tatbikatlarda, çalışanların afetlere karşı bilinçlenmesi, güvenli tahliye becerilerinin geliştirilmesi ve acil durumlara müdahale yöntemlerinin pekiştirilmesi hedeflendi.

Tatbikat kapsamında tahliye uygulamaları ile işletme binalarının güvenli boşaltılması adım adım uygulandı. Yaralı kurtarma çalışmaları toplanma alanlarında organize edilerek ekiplerin koordinasyonu sağlandı. Gerçekleştirilen tatbikatta, muhtemel bir acil durumun başlangıcından sonuna kadar izlenecek müdahale süreçleri, doğru karar alma teknikleri ve güvenli tahliye prosedürleri uygulamalı olarak aktarıldı. Ayrıca, tahliye sonrası binaların gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gereken alanların tespiti için saha değerlendirmeleri yapıldı.

SEDAŞ, çalışanlarının güvenliği ve muhtemel afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla düzenlediği bu tür tatbikatların yanı sıra acil durumlara hazırlıklı olmak için iyileştirilebilecek aksiyonların tespit edildiğini açıkladı.