Messi ile iddiaya girdi, bakın kaç Euro kaybetti. Sedat Kaya özel haber

Arjantin’in dün gece Polonya’yı 2-0 yendiği maçın 39.dakikasında Polonya kalecisi Szczęsny Messi’ye faul yapınca gözler VAR hakemine dönmüştü.

Milyonlar penaltının verilip, verilmeyeceğini merakla beklerken, pozisyonun iki kahramanı Szczęsny ve Messi saha içinde sıkı bir sohbete girmişti.

Szczęsny bir şeyler söylüyor, Messi “tamam” dercesine kafasını sallıyordu.

Acaba ne konuşmuşlardı?

Olay maç sonunda anlaşıldı.

Hakem Makkelie penaltıyı vermeden önce pozisyon VAR'da incelenirsen, Szczesny, Messi ile iddiaya girdiğini açıkladı.

İspanyol TV2 televizyonuna konuşan Szczesny, "Penaltıdan önce konuştuk ve hakemin penaltıyı vermeyeceğine dair 100 Euro'ya bahse girerim dedim. O da kabul etti, sonuçta ben iddiayı kaybettim.'' diye konuştu.

Polonyalı gazeteci, muhabirlerin “parayı ödeyecek misin” şeklindeki sorusuna da şu yanıtı verdi.

"Ona da ödeme yapmayacağım, 100 Euro'yu umursamıyor, bence yeterince parası var."