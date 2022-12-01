1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Messi ile iddiaya girdi, bakın kaç Euro kaybetti. Sedat Kaya özel haber

Messi ile iddiaya girdi, bakın kaç Euro kaybetti. Sedat Kaya özel haber

Dünya Kupası'nda Arjantin ile Polonya karşılaştı. Messi ile Polonyalı kaleci Szczęsny'nin yaşadığı diyalog gündem oldu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 13:12
Takip Et

Sedat Kaya özel haber. Messi ile iddiaya girdi, bakın kaç Euro kaybetti

Messi ile iddiaya girdi, bakın kaç Euro kaybetti. Sedat Kaya özel haber
+
Aa
-

Arjantin’in dün gece Polonya’yı 2-0 yendiği maçın 39.dakikasında Polonya kalecisi Szczęsny Messi’ye faul yapınca gözler VAR hakemine dönmüştü.

Milyonlar penaltının verilip, verilmeyeceğini merakla beklerken, pozisyonun iki kahramanı Szczęsny ve Messi saha içinde sıkı bir sohbete girmişti.

Szczęsny bir şeyler söylüyor, Messi “tamam” dercesine kafasını sallıyordu.

Acaba ne konuşmuşlardı?

Olay maç sonunda anlaşıldı.

Hakem Makkelie penaltıyı vermeden önce pozisyon VAR'da incelenirsen, Szczesny, Messi ile iddiaya girdiğini açıkladı.

İspanyol TV2 televizyonuna konuşan Szczesny, "Penaltıdan önce konuştuk ve hakemin penaltıyı vermeyeceğine dair 100 Euro'ya bahse girerim dedim. O da kabul etti, sonuçta ben iddiayı kaybettim.'' diye konuştu.

Polonyalı gazeteci, muhabirlerin “parayı ödeyecek misin” şeklindeki sorusuna da şu yanıtı verdi.
"Ona da ödeme yapmayacağım, 100 Euro'yu umursamıyor, bence yeterince parası var."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
1
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
2
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
3
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
5
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
6
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
7
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Su içme ile ilgili kafa karıştıran araştırma
﻿Su içme ile ilgili kafa karıştıran araştırma
﻿Su içme ile ilgili kafa karıştıran araştırma
﻿MİT'ten Suriye'de operasyon
﻿MİT'ten Suriye'de operasyon
﻿MİT'ten Suriye'de operasyon
﻿İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi olacak. 5 saat sürecek
﻿İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi olacak. 5 saat sürecek
﻿İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi olacak. 5 saat sürecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.