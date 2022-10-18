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  • Türk basınının efsane ismi Sedat Kaya artık YENİÇAĞ'da. Sedat Kaya yazacak herkes okuyacak

Türk basınının efsane ismi Sedat Kaya artık YENİÇAĞ'da. Sedat Kaya yazacak herkes okuyacak

Kalemlerin efendisi, Türk medyasının Sirius'u Sedat Kaya artık www.yenicaggazetesi.com.tr için yazacak.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 14:45
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Sedat Kaya yazacak, herkes okuyacak. Türk medyasına yeni gelmedi; geri geldi

Türk basınının efsane ismi Sedat Kaya artık YENİÇAĞ'da. Sedat Kaya yazacak herkes okuyacak
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Türk basınının önemli isimlerinden, duayen gazeteci Sedat Kaya da YENİÇAĞ ailesine katıldı.
Sedat Kaya, artık yazıları ve haberleriyle sizlerle birlikte olacak.

SEDAT KAYA KİMDİR?

Meslek hayatına 1980 yılında İzmir'de Milliyet Gazetesi'nde başladı.
Ardından sırasıyla Güneş, Yeni Asır, Fotospor gazetelerinde temsilci ve spor şefi olarak çalıştı.
1992 yılında İstanbul'da Kanal 6'yla televizyon dünyasına giriş yaptı.
Kanal D, Show TV ve Lig TV'de spor haber müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Lig TV'nin kurucu ekibinde yer aldı.

Efsane Maraton programının yapımcılarındandı.

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Güler Yurtseven
18.10.2022 14:50
kılıçdaroğlu, Madenler riskliyse ki öyleymiş, şahane olsa bile o halde : k a p a t ı l a c a k .  
 
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