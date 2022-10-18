Türk basınının efsane ismi Sedat Kaya artık YENİÇAĞ'da. Sedat Kaya yazacak herkes okuyacak

Türk basınının önemli isimlerinden, duayen gazeteci Sedat Kaya da YENİÇAĞ ailesine katıldı.

Sedat Kaya, artık yazıları ve haberleriyle sizlerle birlikte olacak.



SEDAT KAYA KİMDİR?



Meslek hayatına 1980 yılında İzmir'de Milliyet Gazetesi'nde başladı.

Ardından sırasıyla Güneş, Yeni Asır, Fotospor gazetelerinde temsilci ve spor şefi olarak çalıştı.

1992 yılında İstanbul'da Kanal 6'yla televizyon dünyasına giriş yaptı.

Kanal D, Show TV ve Lig TV'de spor haber müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Lig TV'nin kurucu ekibinde yer aldı.

Efsane Maraton programının yapımcılarındandı.