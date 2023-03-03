Barcelona Kral Kupası'nın bir kulpunu tuttu. El Clasico'da Bernabeu'da Real Madrid'i devirdi

SEDAT KAYA / Yeniçağ

İspanya, şairin dediği gibi “Zil, şal ve gül”den ibaret değildir sadece.

Matadoların ve futbolcuların ülkesidir aynı zamanda.

İspanyollar, arenalarda yarattıkları ilahlar gibi futbol alanlarında da Olimpos Dağı’ndaki tanrılar gibi futbolcular yaratmıştır.

Ve o futbolcular genelde La Liga'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona'dan çıkmıştır.

O iki dev bu gece Kral Kupası'nda karşı karşıya geldi,

Barnebau'da.

Real Madrid geçen yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu.

Üstelik bu sene de favorisi.

Bir hafta önce Liverpool'a İngiltere'de 5 çekip döndü.

Barcelona da La Liga'nın lideri.

Real'a 7 puan fark atmış durumda.

Ayrıca Kral Kupası tiryakiliği var. Bu kupayı son 10 yılda en çok kazanan takım.

Devler bu ortamda başladılar El Clasico'ya.

Heyecan yüksekti.

Barcelona ideal kadrosundan 3 önemli eksiğe rağmen ilk yarıda müthiş akıllı bir oyun sergiledi.

Dörtlü savunmanın önüne 5'li bir set çektiler ve amansız bir presle Real Madrid'in oyun kurmasını önlediler.

Özellikle Carvahal'in bulunduğu sağ kanata adeta kilit vurdular.

Barcelona savunması ve orta sahası öylesine uyumlu, öylesine hatasız bir ilk yarı çıkardı ki, Real Madrit 45 dakikada sadece bir organize atak yapabildi.

Ve yoğun presle rakibini bunaltan Katalan ekibi ani bir atakta 37.dakika Kessie'nin golüyle öne geçti.

İkinci yarıda Real Madrid tüm gücüyle Barcelona kalesine yüklendi.

Bu kez ikinci bölgede daha etkin olup, daha çok atak yapmaya başladı.

Valvarde'yi biraz daha ileri süren, Camavinga'yı da oyunun merkezine koyan Ancelotti, Benzema'nın topla buluşması için her yolu denedi.

Ama karşısında adeta etten bir duvar ören Barcelona vardı.

Özellikle 70 dakika oyunda kalan Raphael inanılmaz pres yaptı.

İspanyollar, "Caminito comenzado, es medio andado" derler.

Yani, "Başlamak bitirmenin yarısıdır."

Barcelona Kral Kupası'na galibiyetle başladı, evindeki rövanş maçında işi bitirecek gibi gözüküyor.

Bir çift sözümüz de maçın spikeri Ercan Taner'e.

Ercan maçı sadece anlatmıyor, yaşıyor, yaşatıyor.

Ve Süper Lig'de yokluğu çok aranıyor.