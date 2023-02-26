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Ümraniyespor-Adana Demir maçında futbolun değil, depremin izleri vardı

Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı...

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 18:17
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Sedat Kaya yazdı. Ümraniyespor-Adana Demir maçında futbolun değil, depremin izleri vardı

Ümraniyespor-Adana Demir maçında futbolun değil, depremin izleri vardı
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SEDAT KAYA / Yeniçağ

Kahramanmaraş merkezli depremin artçıları sadece fay hatlarında değil, yaşamın her alanında sürüyor.
Ümraniyespor-Adana Demirspor maçını izlerken sahadaki futbolcuların yerine koydum kendimi.
İşleri hiç kolay değil.
Deprem kolumuzu kanadımızı kırmış, hepimiz gibi onların da yüreği yanıyor.
Hele hele Adana Demirsporlu futbolcular. 
Sarsıntıyı çok yakın bölgede canlı yaşadılar. Kentlerinde 10'dan fazla ev yıkıldı,ölümlere tanık oldular.
Gel de maça çık ve oyna.
Ama profesyonellik işte. 
Ekmek parası.
Hayat devam ediyor.
Böyle bir ortamda oyuna  konsantre olmak kolay değil.
Hem de hiç değil.
Olamadılar da.
Bu yüzden sahada futbolun değil depremin izleri vardı.
Moraller bozuk, paslar isabetsiz, şutlar hedefsizdi.
Ligin belki de en az pas ve şut oranlı maçlarından biriydi.
Sahada mücadele olmayınca hakem cebinden ne sarı, ne de kırmızı kart çıkardı.
Çünkü faul bile yok denecek kadar azdı.
Düşünsenize, koskoca 79 dakikada boyunca sadece iki tehlikeli pozisyon vardı, onlarda ev sahibi Ümraniyespor'dandı.
Sackey'nin direkten dönen şutu ve Sekinika'nın kaleci Ertaç'tan dönen vuruşu.
79.dakikada ani bir Adana Demirspor atağında Ndiaye'nin şutu önce direkten döndü, devam eden pozisyonda Ndiaye golü attı: 0-1
Futbolcuların maça konsantre olması için belki de bu gole ihtiyaç vardı.
Oyun bu golden sonra hareketlendi.
Karşılıklı ataklar sürerken 90.dakikada Mrsic'in pasında Kayode beraberliği sağladı:1-1 

Bu karşılaşma öncesi Adana Demirspor son 4 maçta yenilmemiş, lig sonuncusu Ümraniyespor ise son 4 maçta kazanamamıştı.
Bu sayıları 5'e çıkardılar.
Bir de Ümraniyespor sahasında gol yeme alışkanlığı bu maçta da sürdü.
Evlerinde oynadıkları 12 maçta da kalelerinde gol gördüler.
Maç 1-1 bitti ve hayat devam ediyor.
Futbolcular da hepimiz gibi 
Deprem mağdurlarının yaralarını sarıp, bir daha yaşanmaması için sorumlulardan hesap sorarak normale dönmek istiyor.
Döneceğiz mutlaka.

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