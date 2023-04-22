Sedat adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Sedat isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sedat ne demek? Sedat isminin anlamı nedir?

SEDAT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sedat ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

-Hatasızlık.

-Doğru ve haklı şey.

SEDAT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sedat ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sedat adını koymak caizdir.

SEDAT İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Sedat isminde olanların organizasyon ve idarecilik becerileri oldukça yüksektir.

Rutin şekilde ilerleyen işleri oldukça iyi bir şekilde yönetir.

Uzun saatler sıkılmadan, bıkmadan çalışabilir.

Yaptığı işlerde detaylara özen gösterir ve işin doğru bir şekilde olması için emek harcar.