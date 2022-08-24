Sedat Peker anne babasından kalan evine el konulunca 50 twit attı. VİP'de elbise torbalarında rüşvet alanları açıkladı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan evine el konulan hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Deli Çavuş isimli hesaptan paylaşımda bulunarak konuya ilişkin açıklama yaptı.

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan haberi doğrulayan Peker, "Kıymetli dostlarım, Cumhuriyet‘te bugün çıkan haber bir konu haricinde kesinlikle doğrudur. Yanlış olan o evin vergilerinin 25 senedir değil 65 senedir düzenli olarak ödendiğidir." ifadelerini kullandı. Peker, daha sonra yaptığı paylaşımlarda ise rüşvet iddialarına da yer verdi.

Twitter hesabından 25 paylaşım yapan Peker, şunları söyledi:

"Kıymetli dostlarım, Cumhuriyet'te bugün çıkan haber bir konu haricinde kesinlikle doğrudur. Yanlış olan o evin vergilerinin 25 senedir değil 65 senedir düzenli olarak ödendiğidir. Bahsi geçen ev 25 senedir ailemize aittir. Beykoz bölgesindeki hemen hemen bütün evler aynı konumdadır. Düzenli olarak yıllık devlete vergisi ödenir. Halk arasında bu evlere belediye tapulu ev denir. Emlak barışı yasası çıkınca çevredeki tüm evlerle beraber biz de müracaat ettik. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından şartlarımız uygun bulundu.

Paranın ilk kısmını yatırıp yapı kayıt belgesini aldık (Yani hak sahibi olduk). Evin çok küçük bir bölümü Milli Park Bahçelere aitti. Ancak bu durum tapu almamıza engel değildi. Yapı kayıt belgesi alan herkesin tapuları dağıtılırken geçen sene Mayıs ayında başladığım açıklamalardan dolayı bizi beklemeye aldılar. 10 gün önce ise şeytanın bile aklına gelmeyecek bir plan yaparak evin ve bahçenin tamamını Milli Park Bahçelere dahil ettiler. Bunun anlamı şudur: Emlak barışı yasasına göre Milli parklara bağlı olan yerlere tapu verilemez.

Yani son günlerin moda tabiri ile eve çöktüler. Beni bu dünyada üç şey delirtirdi. İlk ikisini zaten yapmışlardı. Birincisi çocuklarıma silah çekmek, ikincisi ise vatan sevgimi sorgulamaktı. Kahpe kursağında büyümüş namussuzlar bana ajan dediler. Şimdi de rahmetli annemin babamın hatıraları ile dolu olan evi tezgah kurarak elimden almaya kalktılar. Daha önce de söylemiştim ya Yüce ALLAH kaderini yazıyor, yapacak bir şey yok. Beni tahrik edip seçimden önce elimdeki cephaneyi kullanmamı istiyorlar (çünkü bizim insanımızın hafızasının1-2 aylık olduğunu onlar da biliyorlar). Ancak ben saf değilim. Fakat tez canlı da bir insanım. Bu yüzden elimdeki cephaneyi böldüm. Seçime 2 ay kala paylaşacaklarım ayrı. Seçim ikinci tura kalırsa paylaşacaklarım ayrı. Seçimden sonra paylaşacaklarım ise apayrı.

Fakat benim canımı bu şekilde yakacaklarını bildiğim için de ani tearuzlar için ayırdıklarım da farklı farklı. Ben bu yolları yemem oğlum, hem de hiç yemem. Ne demiştim? Parça parça koparacam, en sonunda ise kütle kütle koparacam. Canınızı hep yakacam. Twitter alemi magazinci olduğu için, maalesef paylaşımlarımın hakkı verilemediği için orta ağırlıktaki paylaşımlarımı bana karşı yapılan ani tearuzlarda kullanacam. Heybenin içindeki büyük turpları ise seçim öncesi şenlikte kullanacam. Süslü sülü son zamanlarda senle uğraşmıyordum ancak doktorun olarak sana verdiğim eğitimde başarılı olamadığımı hissettim. süslü süleyman, güzel süleyman, aslan süleyman; hani çocuklara karşı kadınlara karşı saygılı olacaktın. Şirin Payzin hanımefendiye yine atar gider yapmışsın. Sen adam olmazsın sülü sen adam olmazsın. 40 yaşından genç kardeşlerim beni aynı zamanda milli hakem olarak seçtikleri için tartışmalarda faul yapanlara karşı mecburen devreye girmem gerekiyor. Ulan süleyman sen gerçekten efsanesin. Yemin ediyorum sen efsanesin. Harbiden büyük dümencisin.

Oğlum senin dinle imanla bir işin yok ki. Seni bilmeyen de Ortaköy’ün camii imamı zannedecek. Abdest almadan, Ayet-el Kürsi okumadan göreve çıkmayın demişsin. Ulan süleyman Ayet-el Kürsi’yi kameranın önüne geçip bir okusana. Ancak karşında prompter olmayacak. Eğer okursan çok mahcup olacam hatta utanacam. Ancak bu durum senin sahtekar olduğun gerçeğini değiştirmeyecek. Çünkü Macar asıllı bir Yahudinin hayatını okumuştum. Çok güzel bir kitaptı. Adam İstanbul’dan Arabistan’a hacca gidiyor. Ordan da Doğu Türkistan’a kadar şeyh efendi olarak da yolculuk yapıyor (Şeyh efendi olarak). Gerçi o adam birçok duayı ezberlemiş, ancak sen bir güvenlik makalesi okumadan İçişleri Bakanı olmayı başardığın gibi Ayet-el Kürsi’yi de ezberlemeden sahte hoca olmayı başarmışsındır.

sülü seni rezil edecem, seni mahvedecem. Gerçi tam kendine göre birkaç tane hoca da bulmuşsun. Kendi cemaatinin içindeki insanların elinde olduğunu iddia ettiği kayıtlara karşı onu da korumaya aldın değil mi? Size yazıklar olsun, siz adam değilsiniz. Kıbrıs’a giremeyeyim diye ordan da karar çıkarmışsın. Sen kaşınıyorsun ben ne yapayım? Sen adam değilsin, bu yüzden bakan da değilsin. Şirin Payzin hanıma diyorsun ya ailem hakkında ne biliyorsanız bir hafta içinde yayınlayın. sülü 1991 senesinden başlayalım mı? Gerçi sen o zaman Gaziosmanpaşa Taşlı tarlada karı kız peşinde geziyordun. Ben senin babanın arkadaşıyım. Sen kimsin oğlum? Normalinde senin bana amca diye hitap etmen lazım. Taşlı tarlada o zamanın meşhur mekanı Sereno’nun olduğu binanın sahibi Hüseyin Ceylan vardı.

Tefecilerin eline düştüğü için bütün binayı elinden almışlardı. Senin baban Doğru Yol ilçe başkanıydı. Dost çevresinde kör Hasan olarak tanınırdı. Konuşma kaydını yayınladığım akrabam olan Reşat Fazlıoğlu ile beraber bu olayı çözeyim diye beni çağırmışlar mı çağırmamışlar mı? Hem babana hem benim akrabam senin rkadaşın olan Reşat Fazlıoğlu’na bir sor. Hatta ortak akrabamız olan Zafer Salman üzerinden bana ulaşmışlardı. Tefeciler kalabalık bir şekilde el koydukları binaya geldiklerinde ben de yanımda Zafer Salman da dahil olmak üzere 25-30 kişi ile gelip tefecilere şahsıma ait olan özel bir terapiyi uygulayıp binayı geri almadım mı?

Hüseyin Ceylan bey sağ olsun, o zaman cezaevinden yeni çıkmıştım, bana jest olarak 34 BLU 34 plakalı Mercedes’i hediye olarak alıp bir çanta da para vermedi mi? Doğru Yol ilçe başkanlığı ya Hüseyin Ceylan’ın binasında ya da yan binadaydı. 31 sene geçti bunu belki yanlış hatırlıyor olabilirim. Senin baban Hasan abi beni ilçe başkanlığı binasında ağırlayıp “Reis sen Karadeniz’lilerin gururunu kurtardın, bizim gururumuzu kurtardın” demedi mi? Ben Hüseyin Ceylan’ı tanımazdım, bu işi halletmem için beni senin babanla Reşat Fazlıoğlu çağırdı. sülü nasıl ama? Seni kibrit kutusundan dışarıya asla çıkarmam. Doktorun olarak seni tekrardan uyarıyorum. Kadınlara ve çocuklara karşı saygılı olacaksın. Yoksa sana daha sert ilaçlar yazmak zorunda kalırım. Biraz da yeni olaylara değinelim mi ne dersin? Eski SPK başkanı fuat taşkesenlioğlunun kız kardeşi Ak Partinin Erzurum milletvekili zehra taşkesenlioğlu ve kocası üniversite rektörü Ünsal Ban’ın SPK ile ilgili yolsuzluk dosyalarını yayınlayacağımı Ve sen rektör Ünsal Ban’ı bir arkadaşı vasıtasıyla kibar yollu olarak neden tehdit ettirdin? Çok yorgunum ama biraz daha tweet yazıp onları da birazdan paylaşacağım. Lütfen bu tweetlerdeki bilgilerin hakkını verin. Tarih duruşumuzdan dolayı hepimizi yargılayacak.

Peker daha sonradan 25 tweet daha atarak paylaşımlarını sürdürdü. Peker, sözlerini şöyle sürdürdü:

Güzel süleyman, temiz süleyman; zehra taşkesenlioğlu’nun direk sana ulaşması konusunda belki de blöf yapıyorumdur. Kumar oynamayı bilmesem de ne de olsa babam meşhur Poker Ahmet. Ancak ben kanıt olmadan konuşmam, ortada böyle de bir gerçeklik var. Sen en iyisi beni bir yalanla. Benim elimde kanıt yoksa sen artı duruma geçersin. Ancak kanıt varsa kiprit kutusundan çıkıp iğnenin deliğinden Hindistan’ı seyredersin.

SPK’da dönen hikayelerden Ankara Nexlefil merkezli senin hikayelerini daha çok konuşacağız. Benim ölmüş annemin babamın hatıraları olan evin tamamını Milli Park Bahçelere kaydettirirsiniz he. Bak daha neler yapacam. Etlerinizi parça parça koparacam. He sülü diğer konuya girmeden geçenlerde söyledin ya Amerika bizi LGBT yapmak istiyor diye bu nasıl bir söz süleyman? güzel süleyman temiz süleyman sen kendi adına konuş. Bizim milletimiz affedersin kendinden emindir. Oğlum sen kendinden emin değil misin? Amerikalılar seni zorla LGBT yapmaya kalkarlarsa sana sözüm olsun biz hepimiz seni koruyacağız. Ya sen gerçekten delisin ya süleyman.

Ben söylüyorum ama bana inanmıyorsunuz. İçişleri Bakanlığı makamında bir deli oturuyor. Ya sülü ben seni çok özlemişim ya artık arayı bu kadar uzatmayalım. Sık sık buluşup sohbet edelim. Ben doktorun olarak seni bu korkundan da kurtaracam. Ancak bu konulara bir daha değinirsen kendi adına konuş. Bizim adımıza konuşma. Değil Amerikalılar uzaylılar bile gelse bizi LGBT‘li yapamazlar süleyman.

Hem LGBT’li birey olmak sonradan olan bir şey değil bu kromozomlarla ilgili doğuştan olan bir şey. Bunların hepsi benim hatam, tedaviye ara verdiğim için seni korkularınla yüzleştiremedim. Bilinçaltın Freud’un psikanaliz temel ilkelerinde anlattığı gibi devamlı atak yapıyor. Ancak üzülme ve çekinme artık ben burdayım, bana lütfen doktorum de sülüman. 40 yaşından genç kardeşlerim bizim bu sülüman varya, aslan sülümanımız hani diyor ya Sn. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ı kaybetmekten korkuyorum diye sakın buna inanmayın. Ak Partiye katılmadan önce Tayyip abi ile ilgili söylediği kötü sözlerin haddi hesabı yok. Basın olmadığı yerlerde ise ettiği küfürlerin haddi hesabı yok. Tayyip abi ile ilgili söylediği en iyi söz “bu adam (sayın cumhurbaşkanı için) adam tokuşturmayı ne kadar da seviyor. Böyle delikanlılık mı olur?” diyordu.

Şeytan sülüman, kalleş sülüman; zehra taşkesenlioğlu boşanma dilekçesini niye Sn. Cumhurbaşkanına değil de sana gönderiyor? Bir türlü vazgeçemedin değil mi Ak Parti genel başkanı olup Cumhurbaşkanı olma sevdandan? süslü sülüman ben sana daha neler edecem? Sen bu hayalleri unut. He sen beni satmasaydın Cumhurbaşkanı da olurdun her şey de olurdun. Şimdi ise siyasi tarihte sadece bir çöp olacaksın. Göreceksiniz lan göreceksiniz. 40 yaşından genç kardeşlerim devleti 25 milyar TL zarara uğratan demir çelik suç örgütlerine karşı yapılan bir operasyonu süslü sülüman devamlı anlatıyor ya sakın inanmayın hepsi yalan. Ben şimdi birkaç şey anlatacam deli olacaksınız.

Esas önemli bölümlerini seçimlerden önce anlatacam. Fakat şimdi anlatacaklarım da çok önemli. Demir çelik piyasasının büyük bir bölümünü kontrol eden hüseyin eryılmaz var. Bu operasyondan dolayı örgüt lideri olarak o da cezaevinde. Ben Balkanlar’dayken bu arkadaşla telefonla görüşüyorduk devamlı. Bu operasyonun olacağından tüm örgüt liderlerinin haberi vardı (demir çelik operasyonundaki örgüt liderleri). Paralarının hemen hemen hepsini yurt dışına kaçırdılar. Size televizyon ekranlarından gösterilen, ele geçirilen paralar varya onların hepsini toplasanız 40-50 milyon TL etmez. 25 milyar TL buhar oldu. Ulan bu nasıl olur anlatacam da. Nasıl olduğunu da anlatacam. Başında söz verdik her şeyi anlatacam. Sn. Cumhurbaşkanımızın önemli danışmanlarından serhan tarancı var. hüseyin eryılmaz’ın Ankara’daki ofisinde devamlı buluşurlardı. Ancak esas buluşma yerleri Ankara Panora Avm’nin içindeki Beymenin vip odasıdır. Ancak bunlar kurnaz, o odada buluştuklarında başka önemli misafirleri de geleceği zaman kamerayı ya bantla ya da başka bir şeyle kapattırıyorlardı. Devletten çaldıklarının hasılat bölüşümü bazen yazıhanede bazen o odada yapılıyordu.

Bunlar kurnaz ama aslında aptallar. Odadan çıktıktan sonra yine her yerde kamera var. Bunların yardımcılarının ellerinde elbise torbaları olurdu. Ancak o torbaların içinde biraz elbise daha çok da para olurdu. Rüşvet takası daha doğrusu devleti soymaktan elde edilen para bu şekilde pay edilirdi. Bu tahkikatı yöneten Sayın Savcı, bu tahkikatın gerçekten neticelenmesini istiyorsan Cumhurbaşkanı danışmanı serhan tarancının ve hüseyin eryılmaz’ın HTS kayıtlarını ve baz istasyonu kayıtlarını çıkarttırın. Ayrıca biraz önce bahsettiğim Beymenin bu iki kişi vip odasındayken o odadaki kameranın kaç kere kapatıldığına bakın. Sayın Savcım bundan daha büyük delil olur mu?

Bu dediklerim çıkmazsa, söz namus, parmağımı kesecem. Parmağımı keserken de herkese canlı olarak seyrettirecem. sülü senin elemanlara söyle bakayım, Ankara İl Emniyet Müdürü servete, organize suçlardan sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı resul hora. Namusun varsa talimatı ver bu kayıtları çıkarsınlar. Sn. Cumhurbaşkanının danışmanı serhan tarancı senin hiç şansın yok. Seçim öncesi çekeceğim videolarda anlatacağım SPK yolsuzlukları ile ilgili rüşvet amaçlı Whatsapp yazışmaların da elimde. Yani senle benim işim uzun. Seni öyle bir yapacam ki doğduğun güne lanet edeceksin. Bu serhan öyle bir adi hırsız ki rüşvet istediği holdingin sahibi başka bir Cumhurbaşkanı danışmanının ismini veriyor, ondan da yardım istedim diyor, bizim serhan da holding sahibine “Sakın onu karıştırma, o çok para ister.”diyor.

Ulan Türk Kültüründe ölmüşlerin hatırası olan ata evine el koymak var mı? 25 sene önce alındığı için mahkeme kararı ile el koyamadınız sonra böyle şeytanlık yapıp eve el koydunuz. Yani milli bahçelere devrettiniz. Eğer bir gram namusunuz şerefiniz varsa o evi yıkın. Vallahi yıkın billahi yıkın ancak eşimin eşyalarını almamıza izin verin. Vallahi yoksa benden daha büyük bir bela ile karşılaşırsınız. Onun elbiseleri kendisi için çok kıymetlidir. Ev yıkılsın umrunda olmaz… ancak elbiselerine bir şey olursa sonunu ben kestiremiyorum.

Söz namus diyip yola çıkan ölümü göze alan şahsımı siz evine el koyarak mı korkutacaksınız? Ufacık bir menfaat için tüm ilkelerini bir anda terk eden isminin önünde birçok şatafatlı ünvanlar bulunan… çakma siyasetçiler, çakma gazeteciler, hırsız iş adamları, çakma analistler ile (orijinaller baş tacı) sakın karıştırmayın. Biz Vatan fedaisiyiz, biz serdengeçtiyiz, biz vatan delisiyiz. BİZDE SÖZ NAMUS GÖRECEKSİNİZ. Sahte hesaptan atılan tweetlere dahi YENİLECEKSİNİZ…