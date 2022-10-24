Sedat Peker'in iki ay sonra gelen mesajını Erk Acarer duyurdu: Peker BAE'deki evinde volta atıp sürekli bu sözleri söylüyormuş

Türkiye’yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen ve son olarak eylül ayı başında iddialarda bulunan Sedat Peker, sessizliğini bozdu.



RAMAZAN KOLİSİ DAĞITAN PEKER’İN YARDIMCILARINA ÖRGÜT DAVASI

Sedat Peker’in Ramazan kolisi dağıtan yardımcılarına soruşturma açıldığını kaydeden gazeteci Erk Acarer, Peker’in bu duruma çok sinirlendiğini aktardı.



“Muhtaç bir halk yarattılar ancak, yardım kolisi dağıtanları suçluyorlar.” diyen Acarer, şöyle devam etti: “Geçen Ramazan’da Sedat Peker Ramazan kolileri dağıttı. Bu koliler Peker, AKP ile ters düşmeden önce korumalarla, çakarlı araçlarla dağıtılıyordu ancak, son 2-3 senedir böyle olmuyor. Özellikle Rize, Trabzon ve Artvin’de dağıtılan koliler çok büyük rahatsızlık yaratmış hatta bu kolileri dağıtanlara soruşturma açılmıştı. Bu soruşturma bir iddianameye dönüşmüş durumda. Yardım kolilerinin dağıtılması terörle ilişkilendiriliyor.”



SÜLEYMAN SOYLU’NUN SEDAT PEKER NEFRETİ GÖREVİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Soylu’nun Peker’e olan düşmanlığının görevinin önüne geçtiğini öne süren Acarer, “Soylu, çok büyük bir intikam hırsıyla dolu. Dosyalara müdahale edecek kadar dolmuş. Süleyman Soylu, bu yüzden AKP’de rahatsızlık yaratıyor. AKP içerisinde konuşulan en kritik konulardan birisi çok uzun süredir kendisi. AKP içerisinden aldığımız bilgilere göre, bu ani refleksler suç ikrarı olarak değerlendiriliyor.” dedi.



SEDAT PEKER CEPHESİ NELER DEDİ?

Süleyman Soylu’nun Sedat Peker’e olan kinini ve Peker dosyalarına olan özel ilgisini Peker cephesine soran Acarer, şöyle devam etti: “Kendisine bir süredir dijital ve fiziki tecrit var. Dolayısıyla Peker ile birebir iletişim kurulamıyor ancak, yakınları aracılığıyla bir değerlendirme alınabiliyor. Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nin söz konusu tecridi nedeniyle çok öfkeli olduğu hatta sinir ve strese bağlı tansiyon ve uyku problemi yaşadığı öğrenildi. Bu yüzden doktor kontrolünde yüksek dozda ilaç aldığı belirtiliyor. Her iki isim de öfkesinden deli oluyor.”



“PEKER ‘TASMA FABRİKASI AÇACAĞIM’ DEDİ”

Peker cephesinden kendisine aktarılan bilgiler arasında ilginç ifadelerin yer aldığını belirten Acarer, “Peker’in söylediği kritik ve ağza alınmayacak ifadeleri olduğu ve son günlerde çok büyük tepkiler verdiği dile getirildi. Peker’in Soylu’nun dahil olduğu söz konusu dosya ile ilgili çok sert ifadelerde bulunarak, ‘Soylu için tasma fabrikası açacağım. Bunların onuru, namusu, şerefi yok.’ dediği aktarıldı.” şeklinde konuştu. Peker daha önce Soylu için "Köpek tasması ile gezdireceğim." demişti.



Peker’in açıklamaları sonrası AKP içinde kafaların çok karışık olduğunu ve herkesin birbirini suçladığını belirten Acarer, “Bunlardan şunu anlıyoruz oyun daha bitmedi, yeni başlıyor.” diyerek sözlerini noktaladı.



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