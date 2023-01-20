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Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulanan ve dijital tecrit uygulanan Sedat Peker, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yaptığı tecritle ilgili paylaşımı kendi sayfasında retweet ettikten sonra kaldırdı. 

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 07:21
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Sedat Peker Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı ve geri çekti

Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
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Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yapılacak seçimler büyük önem taşıyor. Seçim tarihin neredeyse netleştiği şu günlerde, Sedat Peker takipçilerine “Akitleştik” sözünü yerine getirmek için dijital tecritten kurtulmanın yollarını arıyor.

“ENGİNYURT DİJİTAL TECRİT KALDIRILSIN”

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt yaptığı paylaşımda “Seçime 2ay kala @sedat_peker belge ve bilgi paylaşacak diye bekleyenler. Öncelikle muhalefet partileri, dijital tecrit kalkmadan paylaşım imkansız gibi.Öyleyse bir kez daha çağrı yapıyorum. BAE hükümetine ulaşalım, uyaralım ve ikna edelim. DİJİTAL TECRİT KALDIRILSIN.” İfadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımı kendi sayfasında retweet eden Sedat Peker kısa süre sonra kaldırdı.

İYİ PARTİDEN MEKTUP

Bilindiği gibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Turhan Çömez, Londra'daki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği'ne giderek, Sedat Peker'in konuşmasının Türkiye açısından neden önemli olduğunu izah eden bir mektup bırakmıştı.

Sedat Peker'e uygulanan dijital tecritin kaldırılması talep eden Çömez, "Şüphesiz Sedat Peker, tartışmalı bir kişilik olsa da bugün vereceği bilgiler, Türkiye'de var olan birçok yolsuzluk, hukuksuzluk ve hatta rezillik diyebileceğimiz şeyleri ortaya çıkartabilmek için önemli şeyler" diyerek, Peker'in konuşması için izin istedi.

Çömez, yanıtın olumlu olacağına inandığını söyleyerek, "Umarız Türkiye'de hukuk olması gerektiği gibi işler ve Sedat Peker eğer kendisi ile ilgili davalarda hesap vermesi gereken şeyler varsa verir ya da hukukun gereği neyse o yapılır ama sahip olduğu bilgileri, Türkiye ve Türk devleti alır kullanır" demişti.

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