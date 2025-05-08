Sedat Peker geri mi dönüyor? MHP'li isimden dikkat çeken yorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sedat Peker geri mi dönüyor? MHP'li isimden dikkat çeken yorum

Sedat Peker'in sosyal medyada yayılan İstanbul'daki bir görüntüsünü alan MHP'li İzzet Ulvi Yönter, "Her şeyin bir vakti var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün bir araya gelmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

MHP'li İzzet Ulvi Yönter, uzun süredir yurt dışında yaşayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili sosyal medyada akılları karıştıran bir paylaşım yaptı.

Yönter, ‘Memleket’ isimli sosyal medya hesabında paylaşılan Sedat Peker videosunu alıntılayarak, “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves…” ifadelerini kullandı.

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