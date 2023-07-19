Sedat Peker iade edilecek mi? BAE ile suçluların iade anlaşması yapıldı

Türkiye ile BAE arasında bugün imzalanan anlaşmadaki ‘suçluların iadesi’ maddesi sonrasında ‘Sedat Peker iade edilecek mi?’ sorusuna, Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın bir açıklama ile cevap verdi.

Sedat Peker iade edilecek mi? BAE ile suçluların iade anlaşması yapıldı

İmzalanan anlaşma sonrasında Sedat Peker cephesinden ilk değerlendirme avukatından geldi. Peker'in avukatı Ersan Barkın "BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi. Bundan sonra bu irade değişir mi, bir şey söylemek olanaksız" dedi.

Barkın'ın anlaşmaya ilişkin değerlendirmesi şöyle: "Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması yoktu ancak BAE Interpol’e üye devletlerden biriydi. Dolayısıyla bugüne kadar Sedat Peker’in hakkındaki kırmızı bültenin yerine getirilmemesi... Türkiye’ye iade edilmemesinin tek nedeni iade anlaşmasının eksikliği değildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortaya koyduğu gerekliliklere Sedat Peker’in uygun davranması ve Arapların geleneğinde kendine sığınan bir kimsenin iadesinin örneğinin olmaması bugüne gelen süreci yarattı. BAE ile Türkiye’nin iade anlaşması imzalaması, tek başına Sedat Peker’in iadesini gerekli kılacak olsa, BAE zaten yıllardır Interpol üyesi olduğu için kırmızı bülten kararını infaz etmek durumunda kalırdı. Dolayısıyla sadece taraflar arasında suçluların iadesi anlaşmasının imzalanması Sedat Peker’in iade edileceğini göstermediği gibi, bugüne kadar bu anlaşmanın yokluğu da iade edilmeyeceğinin garantisi değildi.
Dolayısıyla BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi. Bundan sonra bu irade değişir mi, bir şey söylemek olanaksız."

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