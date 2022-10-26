Süleyman Soylu'nun Sedat Peker için yaptığı görüşmenin ayrıntılarını canlı yayında açıkladılar

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki son durumunu daha önce açıklayan halktv.com.tr muhabiri Seyhan Avşar bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker için hangi savcıyı aradığını açıkladı.

Seyhan Avşar, Sedat Peker hakkında yürüyen iki davaya ilişkin edindiği bilgileri de aktararak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 10 gün kadar önce Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ı aradığını söyledi ve o konuşmayı aktardı.

Kayda Geçsin programının moderatörlerinden Şule Aydın'ın "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sedat Peker için kimi aradı?" sorusuna Seyhan Avşar, konuyu ayrıntılarıyla birlikte yanıt verdi.

Avşar'ın açıklamasının satır başları şöyle;

"Sedat Peker çok yoğun bir şekilde tecrit altında konuşamıyor. Kendini ifade edemiyor, bırakın ifade etmeyi tweet dahi beğenemiyor.

SEDAT PEKER İÇİN İSMAİL UÇAR'I ARADI

Sedat Peker'in Türkiye'de açılan iki dava dosyası olduğunu biliyoruz. Biri Bursa'da diğeri ise Anadolu Adliye'si ağır cezada. Dananın kuyruğu burada kopuyor diyebiliriz. Çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık 10 gün önce Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ı arıyor. Başka bir konu için arıyor ancak dönüp dolaşıp konusu Sedat Peker dosyasına getiriyor.

CAHİT ÇETİN DOSYASINI HATIRLATTI

Diyor ki... -Sedat Peker dosyasında şu detaya değinmek lazım. Sedat Peker'in örgüt dosyasında Cahit Çetin denilen bir dosya var. Cahit Çetin kimdir? Cahit Çetin bir dönem Sedat Peker'in yakın çevresinde olan, Sedat Peker'in fotoğraflarını paylaşan iddiaya göre kolunda Sedat Peker'in dövmesi olan bir kişiden bahsediyoruz. Cahit Çetin 2017 yılında öldürülüyor. Bu dosya Sedat Peker suç örgütü dosyasının delillerinden biri olarak öne sürülüyor. İddialardan biri Sedat Peker örgütünün bu cinayeti tasarlayarak öldürdüğünü iddia ediyorlardı. Ama Sedat Peker'in yargılandığı- kendisi yok- davada mahkeme bu dosyayı ayırdı.-

SOYLU, CAHİT ÇETİN CİNAYETİ DOSYASINI NEDEN SEDAT PEKER DAVASINDAN AYIRDINIZ DİYE SORMUŞ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tam da Cahit Çetin cinayeti dosyasına konuyu getiriyor. Diyor ki... 'Mahkeme Cahit Çetin cinayeti dosyasını ayırma kararı vermiş. Siz bunu neye dayanarak verdiniz?' diyor. Bir başsavcıya bunu soruyor. Herkes bilir, yargılamayı mahkemeler yapar. Başsavcı bu duruma sinirleniyor ve diyor ki 'Yargılamayı ben değil mahkeme yapıyor. Bu ayırma kararını da mahkeme vermiştir.' diye belirtiyor.

İddiaya göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu konuşmayı yaparken çok gergin ve ses tonu yüksek. Ortam biraz gergin ilerliyor ve başsavcı Soylu'ya diyor ki ' Sayın bakanım siz bu konuları benimle değil mevkidaşınızla konuşun.' Yani ben bir bürokratım diyor, bu konuyu mevkidaşınızla konuşmalısınız diyor. 'Ben başsavcıyım, Adalet Bakanı ile konuşmalısınız'. diye ekliyor.

Biz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç örgütü lideri Sedat Peker ile nasıl husumetli olduğunu, Peker'in Soylu hakkında hangi ifşalarda bulunduğunu hangi iddiaları gündeme getirdiğini çok iyi biliyoruz. Ancak görüyoruz ki İçişleri Bakanı çok öfkeli, çok kızgın, bir yargıya müdahale edebilecek kadar... Kimliğini ve bulunduğu konumu kullanıp o yargıya müdahale edebilecek kadar öfkeli. Bir başsavcıyı arıyor.