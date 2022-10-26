26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Süleyman Soylu'nun Sedat Peker için yaptığı görüşmenin ayrıntılarını canlı yayında açıkladılar

Süleyman Soylu'nun Sedat Peker için yaptığı görüşmenin ayrıntılarını canlı yayında açıkladılar

Gazeteci Seyhan Avşar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sedat Peker'in dava dosyalarına bakan başsavcı arasındaki görüşmeyi, savcıyı da açıklayarak anlattı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:50
Takip Et

Sedat Peker için Süleyman Soylu'nun yaptığı görüşmenin ayrıntılarını canlı yayında açıkladılar

Süleyman Soylu'nun Sedat Peker için yaptığı görüşmenin ayrıntılarını canlı yayında açıkladılar
+
Aa
-

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki son durumunu daha önce açıklayan halktv.com.tr muhabiri Seyhan Avşar bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker için hangi savcıyı aradığını açıkladı.

Seyhan Avşar, Sedat Peker hakkında yürüyen iki davaya ilişkin edindiği bilgileri de aktararak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 10 gün kadar önce Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ı aradığını söyledi ve o konuşmayı aktardı.

Kayda Geçsin programının moderatörlerinden Şule Aydın'ın "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sedat Peker için kimi aradı?" sorusuna Seyhan Avşar, konuyu ayrıntılarıyla birlikte yanıt verdi.

Avşar'ın açıklamasının satır başları şöyle;

"Sedat Peker çok yoğun bir şekilde tecrit altında konuşamıyor. Kendini ifade edemiyor, bırakın ifade etmeyi tweet dahi beğenemiyor.

SEDAT PEKER İÇİN İSMAİL UÇAR'I ARADI

Sedat Peker'in Türkiye'de açılan iki dava dosyası olduğunu biliyoruz. Biri Bursa'da diğeri ise Anadolu Adliye'si ağır cezada. Dananın kuyruğu burada kopuyor diyebiliriz. Çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık 10 gün önce Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ı arıyor. Başka bir konu için arıyor ancak dönüp dolaşıp konusu Sedat Peker dosyasına getiriyor.

CAHİT ÇETİN DOSYASINI HATIRLATTI

Diyor ki... -Sedat Peker dosyasında şu detaya değinmek lazım. Sedat Peker'in örgüt dosyasında Cahit Çetin denilen bir dosya var. Cahit Çetin kimdir? Cahit Çetin bir dönem Sedat Peker'in yakın çevresinde olan, Sedat Peker'in fotoğraflarını paylaşan iddiaya göre kolunda Sedat Peker'in dövmesi olan bir kişiden bahsediyoruz. Cahit Çetin 2017 yılında öldürülüyor. Bu dosya Sedat Peker suç örgütü dosyasının delillerinden biri olarak öne sürülüyor. İddialardan biri Sedat Peker örgütünün bu cinayeti tasarlayarak öldürdüğünü iddia ediyorlardı. Ama Sedat Peker'in yargılandığı- kendisi yok- davada mahkeme bu dosyayı ayırdı.-

SOYLU, CAHİT ÇETİN CİNAYETİ DOSYASINI NEDEN SEDAT PEKER DAVASINDAN AYIRDINIZ DİYE SORMUŞ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tam da Cahit Çetin cinayeti dosyasına konuyu getiriyor. Diyor ki... 'Mahkeme Cahit Çetin cinayeti dosyasını ayırma kararı vermiş. Siz bunu neye dayanarak verdiniz?' diyor. Bir başsavcıya bunu soruyor. Herkes bilir, yargılamayı mahkemeler yapar. Başsavcı bu duruma sinirleniyor ve diyor ki 'Yargılamayı ben değil mahkeme yapıyor. Bu ayırma kararını da mahkeme vermiştir.' diye belirtiyor.

İddiaya göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu konuşmayı yaparken çok gergin ve ses tonu yüksek. Ortam biraz gergin ilerliyor ve başsavcı Soylu'ya diyor ki ' Sayın bakanım siz bu konuları benimle değil mevkidaşınızla konuşun.' Yani ben bir bürokratım diyor, bu konuyu mevkidaşınızla konuşmalısınız diyor. 'Ben başsavcıyım, Adalet Bakanı ile konuşmalısınız'. diye ekliyor.

Biz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç örgütü lideri Sedat Peker ile nasıl husumetli olduğunu, Peker'in Soylu hakkında hangi ifşalarda bulunduğunu hangi iddiaları gündeme getirdiğini çok iyi biliyoruz. Ancak görüyoruz ki İçişleri Bakanı çok öfkeli, çok kızgın, bir yargıya müdahale edebilecek kadar... Kimliğini ve bulunduğu konumu kullanıp o yargıya müdahale edebilecek kadar öfkeli. Bir başsavcıyı arıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş soruyor
26.10.2022 11:09
ülke tarihinde hiç adalet bakanı, içişleri bakanı yargılandı mı ?  
 
Adalet
26.10.2022 11:07
bu süleymanın sonu hiç iyi görünmüyor seçimden sonra mahkemelerden çıkamayacak NET!  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
3
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
4
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
5
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
6
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Alkole yine zam geldi
7
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Alkole yine zam geldi
﻿ Görme engelliler okulunda yangın! 11 kişi hayatını kaybetti
﻿ Görme engelliler okulunda yangın! 11 kişi hayatını kaybetti
﻿ Görme engelliler okulunda yangın! 11 kişi hayatını kaybetti
﻿Temsilcilerimiz Avrupa arenasında
﻿Temsilcilerimiz Avrupa arenasında
﻿Temsilcilerimiz Avrupa arenasında
﻿Torbacılara şafak operasyonu! 67 şüpheli gözaltında
﻿Torbacılara şafak operasyonu! 67 şüpheli gözaltında
﻿Torbacılara şafak operasyonu! 67 şüpheli gözaltında
﻿2,5 yıl sonra yine başladılar
﻿2,5 yıl sonra yine başladılar
﻿2,5 yıl sonra yine başladılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.